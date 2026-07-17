Las búsquedas sobre las Islas Malvinas marcaron un récord a nivel mundial tras la victoria Argentina

Las búsquedas más frecuentes a nivel global incluyeron términos como “malvinas”, “las malvinas”, “falkland”, “falklands” y “argentina”. También se destacaron aumentos significativos en frases como “las malvinas son” (+250%) y “argentina malvinas” (+20%). Sin embargo, términos asociados a la historia del conflicto, como “falkland islands” y “falklands war”, mostraron ligeros descensos.

Además, surgieron nuevas consultas relacionadas con la bandera vista durante el partido, tales como “pancarta malvinas”, “argentina pancarta malvinas” y “argentina falklands banner”, algunas con incrementos superiores al 500%.

Asimismo, se registró interés en entender la importancia de las islas para Argentina, con preguntas como “qué son las malvinas para los argentinos” y “qué son las malvinas argentinas”.

El análisis de Google Trends reveló que, si bien el interés por las Malvinas se mantuvo relativamente estable durante el último año con un crecimiento del 70% respecto al anterior, ningún repunte se acercó a la magnitud del registrado tras el partido. Desde 2004, los registros históricos no muestran un aumento tan pronunciado.

En Reino Unido, el aumento repentino de consultas refleja la reactivación de la curiosidad sobre uno de los conflictos más sensibles entre ambos países. Entre las búsquedas con mayor crecimiento se encuentran expresiones como “argentina banner”, “argentina uk warship falklands dispute” y “what does las malvinas son argentinas mean”.