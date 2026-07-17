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Las búsquedas sobre las Islas Malvinas marcaron un récord a nivel mundial tras la victoria Argentina

Desde 2004, los registros históricos no muestran un aumento tan pronunciado.

Tras la victoria de Argentina frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial, las consultas en Google sobre las Islas Malvinas experimentaron un aumento sin precedentes a nivel mundial. Según Google Trends, el interés por las islas se incrementó un 2.400% en la última semana.

Al final del partido, los jugadores protagonizaron un momento simbólico al mostrar una bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, que había caído desde la tribuna. Este gesto generó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo, lo cual se reflejó en el aumento de las búsquedas.

En el Reino Unido, el crecimiento fue igualmente notable, con un aumento del 1.700% en las consultas sobre las Islas Malvinas. Durante los primeros días de julio, el interés alcanzó el máximo histórico registrado por Google Trends en ese país, con picos que superaron el 5.000% en comparación con el mismo período del año anterior.

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Las búsquedas más frecuentes a nivel global incluyeron términos como “malvinas”, “las malvinas”, “falkland”, “falklands” y “argentina”. También se destacaron aumentos significativos en frases como “las malvinas son” (+250%) y “argentina malvinas” (+20%). Sin embargo, términos asociados a la historia del conflicto, como “falkland islands” y “falklands war”, mostraron ligeros descensos.

Además, surgieron nuevas consultas relacionadas con la bandera vista durante el partido, tales como “pancarta malvinas”, “argentina pancarta malvinas” y “argentina falklands banner”, algunas con incrementos superiores al 500%.

Asimismo, se registró interés en entender la importancia de las islas para Argentina, con preguntas como “qué son las malvinas para los argentinos” y “qué son las malvinas argentinas”.

El análisis de Google Trends reveló que, si bien el interés por las Malvinas se mantuvo relativamente estable durante el último año con un crecimiento del 70% respecto al anterior, ningún repunte se acercó a la magnitud del registrado tras el partido. Desde 2004, los registros históricos no muestran un aumento tan pronunciado.

En Reino Unido, el aumento repentino de consultas refleja la reactivación de la curiosidad sobre uno de los conflictos más sensibles entre ambos países. Entre las búsquedas con mayor crecimiento se encuentran expresiones como “argentina banner”, “argentina uk warship falklands dispute” y “what does las malvinas son argentinas mean”.

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