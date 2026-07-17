Entró en vigencia la nueva Ley de Transporte: qué cambia para taxis, remises y aplicaciones

El nuevo esquema también incorpora una fuerte digitalización de los trámites. La inscripción, las habilitaciones y los controles se realizarán a través de una plataforma informática que funcionará de manera online y permitirá verificar automáticamente documentación como la licencia profesional, la antigüedad del vehículo y otros requisitos exigidos para prestar el servicio.

Los actuales taxistas y remiseros no deberán iniciar el trámite desde cero. El Ministerio de Gobierno informó que ya comenzó el traspaso automático de quienes se encontraban habilitados bajo la legislación anterior. Cuando el sistema quede plenamente operativo, solo deberán ingresar para confirmar su continuidad dentro del nuevo registro.

La reglamentación establece además que todos los prestadores deberán cumplir las mismas condiciones, independientemente de la modalidad con la que trabajen. Para poder transportar pasajeros será obligatorio contar con licencia profesional, seguro específico para el servicio, Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente y la correspondiente inscripción en el REPROT.

Uno de los cambios que incorpora la norma es la implementación de un certificado con código QR que deberá exhibirse en cada unidad habilitada. A través de ese código, los usuarios podrán verificar antes de iniciar el viaje que el vehículo y el conductor cumplen con todas las condiciones legales para prestar el servicio.

En cuanto a las plataformas digitales como Uber o DiDi, la reglamentación no regula a las aplicaciones en sí mismas, sino a los conductores que utilizan esas herramientas para trabajar. En ese sentido, quienes operen mediante estas plataformas deberán cumplir exactamente los mismos requisitos que un taxista o remisero tradicional, buscando equiparar las condiciones para todos los prestadores del servicio.

La nueva normativa también incorpora un sistema permanente de fiscalización que permitirá al Estado monitorear recorridos, frecuencias y cantidad de pasajeros transportados, información que servirá para fortalecer los controles y analizar la distribución de subsidios. Además, prevé un régimen de sanciones que incluye multas, suspensión de habilitaciones y la retención de vehículos que operen fuera del registro oficial.

Con la reglamentación ya vigente, la Provincia inicia la implementación de uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de transporte. El nuevo sistema busca dejar atrás el modelo de licencias limitadas y avanzar hacia un esquema digital, abierto y con reglas unificadas para todos los actores que prestan servicios de transporte de pasajeros en San Juan.

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