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San Juan 8 > A un click > Morena Rial

Prometió tatuarse a More Rial si pasaba Argentina: "Tiene que ser algo que me moleste. Si no, no es una promesa"

Un usuario reconocido en las redes sociales se grabó en el estudio tras el triunfo ante Inglaterra. El video superó el millón de reproducciones y hasta recibió la reacción de Ricardo Darín.

La euforia por la campaña de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una de las promesas más insólitas del año. El creador de contenido Guido Focaccia se volvió viral en las redes sociales tras cumplir su palabra y tatuarse el rostro de la mediática Morena Rial en su piel, luego de la victoria del conjunto albiceleste ante Inglaterra.

Una promesa alocada en un momento adverso del partido

El desafío nació en un contexto de absoluta tensión futbolística, cuando el marcador favorecía 1 a 0 al seleccionado inglés. En medio de los festejos y la adrenalina del encuentro, el joven lanzó la inesperada apuesta digital, argumentando posteriormente que una verdadera promesa debe implicar un costo o una molestia real para quien la realiza.

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"Ayer entre estupefacientes y cantidades ilimitadas de cervezas, y mi cerebro dominado por las Umpalumpas, prometí totalmente alocado que me iba a tatuar a More Rial", reconoció el propio influencer ante sus seguidores. Focaccia detalló que la ocurrencia surgió en un estado de euforia y que, lejos de dar marcha atrás tras el triunfo argentino, acudió de inmediato a un estudio especializado.

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El diseño del meme y la repercusión masiva en las redes

El diseño elegido por el joven recrea el retrato de la celebridad televisiva acompañado por su frase más célebre en el entorno digital: "Que lo demuestre". Durante la sesión, el creador de contenido mantuvo un divertido intercambio con el artista a cargo del grabado, quien admitió la rareza del pedido solicitado en honor al equipo de Lionel Messi.

"¿Es la primera vez que vas a tatuar a More Rial?", le preguntó Guido entre risas. "Estás loco", respondió el tatuador. "Por la Selección", contestó el hincha argentino. El video que documenta todo el proceso se convirtió en un fenómeno de audiencias en la plataforma Instagram, donde superó las 1.600.000 reproducciones en menos de 24 horas.

El posteo acumuló miles de comentarios por parte de los usuarios y sumó interacciones de figuras de la cultura popular, incluyendo el "me gusta" del reconocido actor Ricardo Darín.

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