Prometió tatuarse a More Rial si pasaba Argentina: "Tiene que ser algo que me moleste. Si no, no es una promesa"

El diseño del meme y la repercusión masiva en las redes

El diseño elegido por el joven recrea el retrato de la celebridad televisiva acompañado por su frase más célebre en el entorno digital: "Que lo demuestre". Durante la sesión, el creador de contenido mantuvo un divertido intercambio con el artista a cargo del grabado, quien admitió la rareza del pedido solicitado en honor al equipo de Lionel Messi.

"¿Es la primera vez que vas a tatuar a More Rial?", le preguntó Guido entre risas. "Estás loco", respondió el tatuador. "Por la Selección", contestó el hincha argentino. El video que documenta todo el proceso se convirtió en un fenómeno de audiencias en la plataforma Instagram, donde superó las 1.600.000 reproducciones en menos de 24 horas.

El posteo acumuló miles de comentarios por parte de los usuarios y sumó interacciones de figuras de la cultura popular, incluyendo el "me gusta" del reconocido actor Ricardo Darín.