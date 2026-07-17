La euforia por la campaña de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una de las promesas más insólitas del año. El creador de contenido Guido Focaccia se volvió viral en las redes sociales tras cumplir su palabra y tatuarse el rostro de la mediática Morena Rial en su piel, luego de la victoria del conjunto albiceleste ante Inglaterra.
Prometió tatuarse a More Rial si pasaba Argentina: "Tiene que ser algo que me moleste. Si no, no es una promesa"
Un usuario reconocido en las redes sociales se grabó en el estudio tras el triunfo ante Inglaterra. El video superó el millón de reproducciones y hasta recibió la reacción de Ricardo Darín.