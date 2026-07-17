Identificaron a los heridos del fuerte choque frontal en la Ruta 40

En la Partner se trasladaba Luis Montaño, quien circulaba por la ruta en sentido Norte-Sur. En dirección contraria, de Sur a Norte, lo hacía el Chevrolet Cruze, conducido por Eduardo Oscar Szejpiacki, quien viajaba acompañado por su esposa. Según se detalló, los ocupantes del automóvil son oriundos de la provincia de Mendoza.

Ante la violencia del impacto, personal médico llegó rápidamente al lugar en ambulancia y procedió a asistir a los damnificados. Los tres involucrados fueron trasladados de urgencia al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson para ser evaluados y recibir la atención correspondiente por las heridas sufridas. Intervino personal policial de la zona para ordenar el tránsito y llevar a cabo las pericias de rigor.