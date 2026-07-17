Un grave siniestro vial se registró este viernes por la mañana en la localidad de Carpintería, en el departamento Pocito, dejando como saldo a tres personas heridas e internadas. El fuerte impacto frontal involucró a dos vehículos que circulaban por la Ruta Nacional 40.
Identificaron a los heridos del fuerte choque frontal en la Ruta 40
El siniestro vial ocurrió en Carpintería, departamento Pocito, entre un utilitario y un auto particular. Los tres involucrados fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson.