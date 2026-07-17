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Identificaron a los heridos del fuerte choque frontal en la Ruta 40

El siniestro vial ocurrió en Carpintería, departamento Pocito, entre un utilitario y un auto particular. Los tres involucrados fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson.

Un grave siniestro vial se registró este viernes por la mañana en la localidad de Carpintería, en el departamento Pocito, dejando como saldo a tres personas heridas e internadas. El fuerte impacto frontal involucró a dos vehículos que circulaban por la Ruta Nacional 40.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió aproximadamente a las 10:46 horas. Por motivos que actualmente están siendo investigados por las autoridades, un utilitario Peugeot Partner y un automóvil Chevrolet Cruze colisionaron de frente.

Leé también: Impresionante choque frontal en Ruta 40 y calle 17 en Pocito: 4 heridos

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En la Partner se trasladaba Luis Montaño, quien circulaba por la ruta en sentido Norte-Sur. En dirección contraria, de Sur a Norte, lo hacía el Chevrolet Cruze, conducido por Eduardo Oscar Szejpiacki, quien viajaba acompañado por su esposa. Según se detalló, los ocupantes del automóvil son oriundos de la provincia de Mendoza.

Ante la violencia del impacto, personal médico llegó rápidamente al lugar en ambulancia y procedió a asistir a los damnificados. Los tres involucrados fueron trasladados de urgencia al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson para ser evaluados y recibir la atención correspondiente por las heridas sufridas. Intervino personal policial de la zona para ordenar el tránsito y llevar a cabo las pericias de rigor.

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