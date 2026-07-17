La Justicia detectó inconsistencias patrimoniales en Martín Insaurralde y Jesica Cirio

Uno de los puntos centrales del informe está relacionado con los viajes al exterior realizados por Insaurralde. Los peritos relevaron decenas de desplazamientos internacionales y estimaron costos vinculados a pasajes, hospedajes, alquileres, consumos y otros gastos turísticos.

Tras comparar esos montos con los ingresos declarados por el exfuncionario, concluyeron que, al menos desde 2021, las erogaciones no mantienen una "razonable correspondencia" con los recursos registrados.

El informe advierte, además, que se trata de una reconstrucción parcial. En numerosos casos no fue posible acceder a comprobantes de hoteles, restaurantes, alquileres de vehículos, traslados internos ni otros gastos habituales, por lo que el desembolso real podría haber sido mayor.

Entre los episodios analizados figura el viaje a Marbella junto a Sofía Clerici, que tomó estado público en 2023 y dio un fuerte impulso a la investigación judicial. La pericia incluyó gastos vinculados con vuelos, estadías, alquileres de embarcaciones y consumos en comercios de lujo, aunque aclaró que no fue posible determinar el total de las erogaciones realizadas durante esa estadía.

En relación con Jesica Cirio, los peritos señalaron inconsistencias en distintos períodos fiscales. El informe sostiene que, en los años 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023, los gastos e inversiones de la conductora y modelo habrían superado los ingresos que pudieron ser acreditados.

Asimismo, el análisis comparó declaraciones impositivas, movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias y registros patrimoniales, detectando diferencias que no pudieron ser conciliadas con la documentación incorporada al expediente.

La pericia no establece la existencia de un delito, ya que esa determinación corresponde al magistrado a cargo de la causa. Sin embargo, las conclusiones fueron consideradas relevantes para el avance de la investigación y podrían derivar en nuevas medidas judiciales.

La causa se originó tras la difusión de imágenes de Insaurralde a bordo de un yate en el Mediterráneo junto a Sofía Clerici. De acuerdo con el expediente, durante el período bajo investigación el exjefe de Gabinete bonaerense habría realizado 76 vuelos internacionales mientras ejercía cargos públicos.