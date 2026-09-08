Las imágenes son impactantes. Un periodista y un camarógrafo resultaron heridos este martes en el sur de Líbano, cuando un misil lanzado por Israel impactó a pocos metros de los trabajadores mientras realizaban una transmisión desde la zona de Nabatieh, en medio de la tensión en Medio Oriente.
Video: un misil lanzado por Israel impactó a metros de un periodista y un camarógrafo
El episodio ocurrió mientras ambos trabajadores cubrían una escalada de violencia en la zona de Nabatieh. Los dos fueron asistidos y permanecen estables tras el impacto.