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Video: un misil lanzado por Israel impactó a metros de un periodista y un camarógrafo

El episodio ocurrió mientras ambos trabajadores cubrían una escalada de violencia en la zona de Nabatieh. Los dos fueron asistidos y permanecen estables tras el impacto.

Las imágenes son impactantes. Un periodista y un camarógrafo resultaron heridos este martes en el sur de Líbano, cuando un misil lanzado por Israel impactó a pocos metros de los trabajadores mientras realizaban una transmisión desde la zona de Nabatieh, en medio de la tensión en Medio Oriente.

El momento quedó registrado en vivo por el equipo periodístico. En las imágenes se observó el momento en que el reportero esperaba para salir al aire, tras el cual, de manera repentina, se produce la explosión y la transmisión queda interrumpida.

Tras el impacto, tanto el periodista como el camarógrafo sufrieron heridas y fueron trasladados para recibir atención médica. Según la información difundida posteriormente, ambos permanecían estables y fuera de peligro.

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En el Líbano, un misil lanzado por Israel impactó a metros de un periodista y un camarógrafo mientras estaban transmitiendo: ambos están internados.

El episodio ocurrió en medio de una nueva escalada de ataques en el sur de Líbano, que dejó al menos 10 civiles muertos. La zona de Nabatieh se convirtió nuevamente en uno de los puntos afectados por la intensificación de las acciones militares.

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La violencia se produjo en un contexto de enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, organización que mantiene actividad armada en territorio libanés. Los ataques y las respuestas militares aumentaron la tensión en distintos sectores de la frontera.

Israel justificó sus operaciones como una respuesta a las agresiones atribuidas a Hezbollah, entre ellas el lanzamiento de drones cargados con explosivos. La situación mantiene en alerta a las poblaciones ubicadas en el sur del país.

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