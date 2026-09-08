Video: un misil lanzado por Israel impactó a metros de un periodista y un camarógrafo

En el Líbano, un misil lanzado por Israel impactó a metros de un periodista y un camarógrafo mientras estaban transmitiendo: ambos están internados.

El episodio ocurrió en medio de una nueva escalada de ataques en el sur de Líbano, que dejó al menos 10 civiles muertos. La zona de Nabatieh se convirtió nuevamente en uno de los puntos afectados por la intensificación de las acciones militares.

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La violencia se produjo en un contexto de enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, organización que mantiene actividad armada en territorio libanés. Los ataques y las respuestas militares aumentaron la tensión en distintos sectores de la frontera.

Israel justificó sus operaciones como una respuesta a las agresiones atribuidas a Hezbollah, entre ellas el lanzamiento de drones cargados con explosivos. La situación mantiene en alerta a las poblaciones ubicadas en el sur del país.