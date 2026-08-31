Orrego viaja a Buenos Aires y anticipó reuniones con funcionarios de Nación

El gobernador señaló además que no se trata de una agenda improvisada, sino de encuentros que ya estaban previstos y que forman parte de las gestiones que viene realizando ante el Gobierno nacional.

Entre los encuentros previstos aparece Vialidad Nacional, organismo con el que la Provincia mantiene distintas gestiones relacionadas con rutas e infraestructura. Orrego también confirmó que mantendrá una reunión con Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación, además de otros encuentros en organismos nacionales.

Según explicó, la intención no es solamente destrabar expedientes, sino lograr que los trámites pendientes puedan avanzar con mayor rapidez. “Más que destrabar algunos trámites es para que sean más rápidos para concluir”, sostuvo.

La agenda se desarrollará en un contexto en el que la Provincia busca sostener distintas obras y proyectos que requieren articulación con organismos nacionales.

En paralelo, este martes Victoria Villarruel llegará a San Juan. La vicepresidenta arribará alrededor de las 10 y luego se trasladará hacia Albardón, donde tiene previsto visitar un emprendimiento minero en Las Tapias.

Orrego aclaró que su participación estará limitada al recibimiento protocolar. “Realizaremos los saludos protocolares correspondientes; ella tiene agenda propia”, explicó el gobernador.

De esta manera, no está previsto que Orrego acompañe el recorrido de Villarruel por la provincia, ya que la vicepresidenta desarrollará su propio itinerario.

La visita se producirá además en medio de las diferencias políticas que mantienen Villarruel y el presidente Javier Milei, un escenario que le suma atención política a la llegada de la vicepresidenta a San Juan.

Orrego puso el foco en los compromisos de gestión

Durante el acto en el que se entregaron 30 movilidades 0 km destinadas a Obras Sanitarias, el gobernador también defendió el rumbo de su administración y sostuvo que el objetivo es transformar los compromisos asumidos en acciones concretas.

“Hoy es tiempo de trabajar por los sanjuaninos y que esto que alguna vez emulamos hoy sea realidad”, afirmó. En esa línea, agregó: “Esto es un contrato verbal con la gente, lo que decimos hay que cumplirlo y lo estamos haciendo”.

Con ese planteo, Orrego buscará trasladar parte de esa agenda a Buenos Aires, donde concentrará reuniones con funcionarios y organismos nacionales para intentar acelerar las gestiones que todavía esperan resolución.