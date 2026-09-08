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Cómo funcionarán los servicios en San Juan por el feriado del 11 de septiembre

La provincia tendrá feriado provincial este 11 de septiembre. La jornada contará con cambios en el transporte, sin atención en bancos ni administración pública, mientras que el comercio atenderá con normalidad.

San Juan tendrá un esquema de funcionamiento atípico este 11 de septiembre con motivo del feriado provincial por el Día del Maestro, fecha en la que se rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento a un nuevo aniversario de su fallecimiento. A diferencia de otras jurisdicciones donde la jornada afecta solo al ámbito educativo, en la provincia la medida alcanza al sector público local.

Durante este viernes no habrá actividad en las escuelas de todos los niveles ni en las oficinas de la administración pública provincial. Asimismo, las entidades bancarias mantendrán sus puertas cerradas para la atención presencial, garantizando la operatividad a través de canales digitales y redes de cajeros automáticos.

En cuanto a la movilidad urbana, la RedTulum y el transporte público de pasajeros operarán con frecuencias reducidas, adaptadas al cronograma habitual de días feriados. Por su parte, la actividad comercial se mantendrá de manera normal, por lo que los locales abrirán en sus horarios habituales.

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