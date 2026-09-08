San Juan tendrá un esquema de funcionamiento atípico este 11 de septiembre con motivo del feriado provincial por el Día del Maestro, fecha en la que se rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento a un nuevo aniversario de su fallecimiento. A diferencia de otras jurisdicciones donde la jornada afecta solo al ámbito educativo, en la provincia la medida alcanza al sector público local.
Cómo funcionarán los servicios en San Juan por el feriado del 11 de septiembre
La provincia tendrá feriado provincial este 11 de septiembre. La jornada contará con cambios en el transporte, sin atención en bancos ni administración pública, mientras que el comercio atenderá con normalidad.