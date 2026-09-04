Rawson festejó su aniversario y Orrego anunció una esperada obra vial

Al inicio del encuentro, las autoridades realizaron corte de cinta y dieron por inaugurado el Paseo de La Argentinidad junto al descubrimiento de una placa. Además, se le entregó al intendente la Declaración de Interés Cultural y también se entregaron declaraciones a vecinos ilustres.

En su discurso, el gobernador expresó que “la verdad, un verdadero privilegio poder celebrar estos 84 años de este querido departamento de Rawson, donde cuando uno habla de aniversario, evidentemente habla al mismo tiempo de historia y identidad”.

Además, destacó que “desde el Gobierno de la provincia de San Juan siempre es nuestra obligación trabajar con cada uno de los municipios, y sobre todo con aquellos que tienen ganas de trabajar, lo venimos haciendo con el intendente desde el primer día que nos tocó avanzar en este mandato, y estoy convencido de que es la única forma, no es la mejor forma, es la única forma. Ese trabajo en conjunto que da resultado significativo, que da resultado concreto, sobre todo para la gente que es lo que más nos interesa. Donde hay mejor calidad de vida, por supuesto, es una provincia que vive feliz”.

En su visita al departamento, Orrego dejó un importante anuncio: “Decirles también que vamos a hacer una obra que es largamente esperada en el departamento de Rawson, como es la pavimentación de la calle Abraham Tapia, desde Circunvalación hasta el Callejón Coria. Y después también, seguramente en el tiempo vamos a transmitirles algunas obras más que están en estudio, pero que también van a dejar huella en este querido departamento de Rawson”.

La obra vial anunciada por el gobernador consiste en la repavimentación de la calle Abraham Tapia. Los trabajos se realizarán a lo largo de un tramo de 1.557 metros, que se extiende desde la Avenida de Circunvalación hasta el Callejón Coria. Para su ejecución se destinará un monto de 387.000.000 de pesos provenientes de las arcas provinciales.

El proyecto forma parte de la Etapa 21 del Programa de Pavimentos y será llevado adelante por la Dirección Provincial de Vialidad.

Las tareas en esta calzada contemplan intervenciones similares a las ya concretadas en la calle Benavídez y a las que actualmente se están ejecutando en la calle Sargento Cabral.

Con este pavimento los rawsinos y los sanjuaninos en general contarán con mejores condiciones para transitar y la seguridad vial de los conductores en esta importante arteria del departamento.