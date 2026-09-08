La Justicia sanjuanina formalizó este martes la investigación contra Argentino Amoróz, de 70 años, por el choque en el que murió Andy Nahuel Quispe, de 23, ocurrido el domingo en la intersección de Calle 5 y Frías, en el límite entre Rawson y Pocito.
Un choque fatal y dos versiones: el conductor, imputado pero libre
Argentino Amoróz, de 70 años, fue imputado por homicidio culposo tras el choque que provocó la muerte de Andy Quispe, de 23. Seguirá en libertad y la Fiscalía tendrá tres meses para investigar.