Un choque fatal y dos versiones: el conductor, imputado pero libre

La audiencia permitió conocer que existen dos hipótesis diferentes sobre cómo se produjo el impacto. Para la Fiscalía, la camioneta avanzaba de sur a norte por Frías y su conductor habría ingresado al cruce sin detenerse ni tomar las precauciones correspondientes.

A partir de esa reconstrucción, el Ministerio Público Fiscal sostiene que pudo existir una conducta imprudente por parte de Amoróz y formuló la acusación por homicidio culposo.

La defensa, a cargo del abogado Edgardo Gómez, presentó una versión distinta. Según su planteo, habría sido la motocicleta la que terminó impactando contra la camioneta.

Con el conductor en libertad, la investigación continuará durante los próximos tres meses. En ese período la Fiscalía deberá reunir nuevas pruebas para establecer con mayor precisión cómo ocurrió el choque y si existió responsabilidad penal por parte de Amoróz.