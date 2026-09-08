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Un choque fatal y dos versiones: el conductor, imputado pero libre

Argentino Amoróz, de 70 años, fue imputado por homicidio culposo tras el choque que provocó la muerte de Andy Quispe, de 23. Seguirá en libertad y la Fiscalía tendrá tres meses para investigar.

La Justicia sanjuanina formalizó este martes la investigación contra Argentino Amoróz, de 70 años, por el choque en el que murió Andy Nahuel Quispe, de 23, ocurrido el domingo en la intersección de Calle 5 y Frías, en el límite entre Rawson y Pocito.

Durante la audiencia, la jueza de Garantías Carolina Parra imputó al conductor por homicidio culposo y dispuso que continúe el proceso en libertad. La Fiscalía, representada por Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, obtuvo además un plazo de tres meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria y solicitó la retención de la licencia de conducir de Amoróz.

El siniestro ocurrió cerca de las 16 del domingo. Quispe circulaba en una Honda Titán por Calle 5, mientras que Amoróz lo hacía en una Ford F-100 por calle Frías.

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La audiencia permitió conocer que existen dos hipótesis diferentes sobre cómo se produjo el impacto. Para la Fiscalía, la camioneta avanzaba de sur a norte por Frías y su conductor habría ingresado al cruce sin detenerse ni tomar las precauciones correspondientes.

A partir de esa reconstrucción, el Ministerio Público Fiscal sostiene que pudo existir una conducta imprudente por parte de Amoróz y formuló la acusación por homicidio culposo.

La defensa, a cargo del abogado Edgardo Gómez, presentó una versión distinta. Según su planteo, habría sido la motocicleta la que terminó impactando contra la camioneta.

Con el conductor en libertad, la investigación continuará durante los próximos tres meses. En ese período la Fiscalía deberá reunir nuevas pruebas para establecer con mayor precisión cómo ocurrió el choque y si existió responsabilidad penal por parte de Amoróz.

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