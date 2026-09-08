De pizza libre a tarot: las opciones en San Juan para el Día del Maestro

Pizza libre y show en vivo en Arte Pan

El comercio dispondrá una noche de pizza libre el jueves 10 de septiembre desde las 22:00 horas. El costo fijado por persona es de $13.000 e incluye la presentación musical en vivo de Javier Salinas.

Taller de velas y merienda en Schoko

El establecimiento agendó su propuesta para el viernes 11 de septiembre a partir de las 17:30 horas. Por un valor de $20.000 por persona, la oferta incluye los materiales para la elaboración de velas, sumado a una merienda con infusión, panificado, waffle con helado y jugo natural libre.

Cena show y baile en La Kelita

El resto & pub La Kelita, ubicado en el Jockey Club San Juan, llevará a cabo sus jornadas de festejo durante los días jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de septiembre. La propuesta cuenta con cena show, baile, promociones especiales y entrega de premios.

Por qué se celebra el Día del Maestro

Cada 11 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Maestro en homenaje al fallecimiento del prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, ocurrido en 1888 en Asunción, Paraguay. Reconocido como el "Padre del Aula", Sarmiento destacó por su labor como político, escritor e impulsor de la educación pública, gratuita y moderna en el país. Durante su trayectoria impulsó la creación de escuelas y la formación de docentes, motivo por el cual la fecha fue establecida oficialmente para todo el continente americano en 1943 durante la Conferencia de Ministros de Educación en Panamá.