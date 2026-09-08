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El metro cuadrado rozó los $1,75 millones y construir volvió a encarecerse

El costo de construir una vivienda tipo en San Juan aumentó 5,16% en septiembre. El metro cuadrado llegó a $1.751.164 y la mano de obra explicó el mayor salto del mes.

Construir una vivienda en San Juan volvió a encarecerse con fuerza. En septiembre, una casa tipo de 77,1 metros cuadrados pasó a demandar una inversión de $135.014.764, con impuestos incluidos, según el último Índice CIRCOT elaborado por la Universidad Nacional de San Juan.

El dato marca un salto importante respecto de agosto, cuando el mismo modelo de vivienda tenía un costo de $128.389.804. En apenas un mes, la construcción de esa casa de referencia aumentó más de $6,6 millones.

El valor del metro cuadrado también dio un nuevo salto y llegó a $1.751.164, lo que representa una variación mensual del 5,16%.

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Pero el dato más significativo del informe está en qué componente está explicando la suba. Mientras los materiales aumentaron apenas 0,39%, la mano de obra tuvo un incremento del 9,13%.

El movimiento modificó nuevamente la estructura del costo de construir en San Juan. En septiembre, la mano de obra representó el 54,52% del costo directo, mientras que los materiales explicaron el 45,58%.

La diferencia es todavía más relevante si se observa la evolución reciente. En julio, por primera vez, el CIRCOT había registrado una incidencia de la mano de obra superior a la de los materiales. En agosto ambos componentes habían quedado más cerca, pero septiembre volvió a marcar una brecha clara.

El fuerte aumento laboral está relacionado con la incorporación de los últimos incrementos salariales utilizados para calcular el índice, incluyendo una suma no remunerativa que pasó a impactar en el básico del trabajador.

Así, el encarecimiento de construir durante septiembre no estuvo determinado principalmente por los materiales, sino por el componente laboral.

El índice también muestra que construir en San Juan acumula una suba del 32,63% en los últimos doce meses, tomando como referencia septiembre de 2025. En lo que va de 2026, en tanto, el aumento acumulado alcanza el 24,89%.

La fotografía que deja septiembre es particular: los materiales muestran una variación muy moderada, pero el costo final de una obra continúa subiendo por el peso creciente de la mano de obra.

Para quien está pensando en construir, la diferencia se traduce directamente en el presupuesto. La vivienda modelo del CIRCOT, que en agosto rondaba los $128 millones, ya superó los $135 millones en San Juan.

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