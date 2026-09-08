El metro cuadrado rozó los $1,75 millones y construir volvió a encarecerse

Pero el dato más significativo del informe está en qué componente está explicando la suba. Mientras los materiales aumentaron apenas 0,39%, la mano de obra tuvo un incremento del 9,13%.

El movimiento modificó nuevamente la estructura del costo de construir en San Juan. En septiembre, la mano de obra representó el 54,52% del costo directo, mientras que los materiales explicaron el 45,58%.

La diferencia es todavía más relevante si se observa la evolución reciente. En julio, por primera vez, el CIRCOT había registrado una incidencia de la mano de obra superior a la de los materiales. En agosto ambos componentes habían quedado más cerca, pero septiembre volvió a marcar una brecha clara.

El fuerte aumento laboral está relacionado con la incorporación de los últimos incrementos salariales utilizados para calcular el índice, incluyendo una suma no remunerativa que pasó a impactar en el básico del trabajador.

Así, el encarecimiento de construir durante septiembre no estuvo determinado principalmente por los materiales, sino por el componente laboral.

El índice también muestra que construir en San Juan acumula una suba del 32,63% en los últimos doce meses, tomando como referencia septiembre de 2025. En lo que va de 2026, en tanto, el aumento acumulado alcanza el 24,89%.

La fotografía que deja septiembre es particular: los materiales muestran una variación muy moderada, pero el costo final de una obra continúa subiendo por el peso creciente de la mano de obra.

Para quien está pensando en construir, la diferencia se traduce directamente en el presupuesto. La vivienda modelo del CIRCOT, que en agosto rondaba los $128 millones, ya superó los $135 millones en San Juan.