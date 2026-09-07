El gobernador Marcelo Orrego cumplió este lunes una intensa agenda en el departamento Jáchal, enfocada en soluciones habitacionales, herramientas educativas y obras de infraestructura. Durante la jornada estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el intendente Matías Espejo, ministros del gabinete provincial y autoridades legislativas.
Orrego entregó 53 viviendas y 835 computadoras en Jáchal
El Gobernador encabezó la entrega del barrio Aires del Oeste y la distribución de netbooks a estudiantes.