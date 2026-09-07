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Orrego entregó 53 viviendas y 835 computadoras en Jáchal

El Gobernador encabezó la entrega del barrio Aires del Oeste y la distribución de netbooks a estudiantes.

El gobernador Marcelo Orrego cumplió este lunes una intensa agenda en el departamento Jáchal, enfocada en soluciones habitacionales, herramientas educativas y obras de infraestructura. Durante la jornada estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el intendente Matías Espejo, ministros del gabinete provincial y autoridades legislativas.

En primer término, el mandatario entregó las llaves del nuevo barrio Aires del Oeste, un complejo de 53 viviendas ubicado sobre calle Florida. Las unidades cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor integrados, posibilidad de ampliación y toda la infraestructura urbana requerida, como redes de agua potable, cloacas, electricidad, alumbrado público y espacios verdes equipados.

Posteriormente, en el marco del programa "Maestro de América, Cultivando el Futuro", Orrego encabezó la entrega de 835 netbooks destinadas a alumnos de 5° grado de primaria y 2° año de secundaria pertenecientes a 54 establecimientos educativos del departamento. En ese contexto, el Gobernador remarcó la importancia del acceso equitativo a la tecnología y adelantó la adquisición de 50.000 computadoras a través de la ONU para seguir equipando a las escuelas sanjuaninas.

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Finalmente, el Gobernador anunció la construcción de un playón polideportivo cerrado de más de 1.000 metros cuadrados para la escuela Antonio Quaranta, respondiendo a un histórico reclamo de la comunidad educativa. La apertura de los sobres de licitación se concretará a fines de septiembre para dar inicio formal a los trabajos.

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