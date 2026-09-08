"Sarmiento se vuelve a morir": el cruce entre Feinmann y el Secretario de Educación

Durante una entrevista en Radio Mitre, Feinmann calificó los resultados como una “tragedia” y cuestionó al funcionario por la situación educativa. En uno de los momentos más duros del intercambio, apeló a la figura de Domingo Faustino Sarmiento para dimensionar el retroceso que, según planteó, atraviesa el sistema.

Torrendell defendió la gestión del Gobierno y explicó que los resultados deben analizarse dentro de un contexto internacional marcado por la caída de los aprendizajes después de la pandemia. Al mismo tiempo, responsabilizó a las políticas educativas de las administraciones anteriores, particularmente por haber priorizado la inclusión por sobre el fortalecimiento de aprendizajes básicos como Lengua y Matemática.

El funcionario también rechazó que PISA permita evaluar el impacto completo de la gestión de Javier Milei. Recordó que la prueba fue tomada a mediados de 2025, aproximadamente un año y medio después del inicio del actual Gobierno.

Uno de los puntos que más preocupa es que las dificultades no aparecen solamente entre los adolescentes evaluados por PISA. Los datos de alfabetización de los primeros años de escolaridad ya muestran problemas importantes.

Según los registros mencionados durante la entrevista, cerca de la mitad de los alumnos de tercer grado no logra comprender textos básicos, una situación que el Gobierno busca revertir mediante los programas de alfabetización.

Torrendell aseguró que las evaluaciones Aprender muestran señales de recuperación en el nivel primario y anticipó que en noviembre de 2026 se realizará un nuevo operativo nacional centrado en alfabetización y Matemática.

Ese examen será una de las primeras mediciones para determinar si las políticas implementadas por la actual administración consiguen modificar una tendencia que, al menos en las últimas pruebas internacionales, continúa siendo negativa.