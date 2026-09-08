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"Sarmiento se vuelve a morir": el cruce entre Feinmann y el Secretario de Educación

El periodista cuestionó fuertemente a Carlos Torrendell por la caída en el desempeño de los alumnos argentinos en las evaluaciones internacionales y los índices de alfabetización.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a poner a la educación argentina en el centro de la discusión. El desempeño del país mostró un fuerte deterioro, especialmente en Matemática, y derivó en un cruce radial entre el periodista Eduardo Feinmann y el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. En Matemática se trata del resultado más bajo de toda la serie histórica, mientras que Lectura y Ciencias registraron sus peores marcas desde 2006.

El resultado también dejó al país relegado en la comparación internacional. Argentina quedó en los puestos 75 en Matemática, 62 en Lectura y 71 en Ciencias, mientras que dentro de América Latina se ubicó en el octavo lugar.

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Durante una entrevista en Radio Mitre, Feinmann calificó los resultados como una “tragedia” y cuestionó al funcionario por la situación educativa. En uno de los momentos más duros del intercambio, apeló a la figura de Domingo Faustino Sarmiento para dimensionar el retroceso que, según planteó, atraviesa el sistema.

Torrendell defendió la gestión del Gobierno y explicó que los resultados deben analizarse dentro de un contexto internacional marcado por la caída de los aprendizajes después de la pandemia. Al mismo tiempo, responsabilizó a las políticas educativas de las administraciones anteriores, particularmente por haber priorizado la inclusión por sobre el fortalecimiento de aprendizajes básicos como Lengua y Matemática.

El funcionario también rechazó que PISA permita evaluar el impacto completo de la gestión de Javier Milei. Recordó que la prueba fue tomada a mediados de 2025, aproximadamente un año y medio después del inicio del actual Gobierno.

Uno de los puntos que más preocupa es que las dificultades no aparecen solamente entre los adolescentes evaluados por PISA. Los datos de alfabetización de los primeros años de escolaridad ya muestran problemas importantes.

Según los registros mencionados durante la entrevista, cerca de la mitad de los alumnos de tercer grado no logra comprender textos básicos, una situación que el Gobierno busca revertir mediante los programas de alfabetización.

Torrendell aseguró que las evaluaciones Aprender muestran señales de recuperación en el nivel primario y anticipó que en noviembre de 2026 se realizará un nuevo operativo nacional centrado en alfabetización y Matemática.

Ese examen será una de las primeras mediciones para determinar si las políticas implementadas por la actual administración consiguen modificar una tendencia que, al menos en las últimas pruebas internacionales, continúa siendo negativa.

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