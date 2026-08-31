Orrego inauguró la ampliación de una escuela en Difunta Correa

En este contexto, el gobernador dijo: “Agradezco a las autoridades y equipos que hicieron posible esta ampliación escolar. La educación iguala oportunidades y construye el futuro, por eso seguiremos invirtiendo en infraestructura y programas como alfabetización y Comprendo y Aprendo, cuyos resultados ya muestran avances”.

Agregó que “estamos interviniendo los establecimientos educativos para que, cuando los chicos regresen a las aulas, encuentren escuelas en mejores condiciones. Y seguimos avanzando con la digitalización: ya entregamos computadoras a los alumnos de 5° y 6° grado y ahora vamos por 50.000 equipos para los estudiantes de secundaria. Hoy tener una computadora significa acceder al conocimiento, a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial, y eso también es justicia social: es igualar oportunidades y construir un mejor futuro para todos los chicos de San Juan. Vamos a seguir trabajando junto a las familias y los docentes, siempre cerca de la gente y con la educación como una herramienta para transformar la provincia”.

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Educación, Silvia Fuentes; Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; secretario de Modernización y Transformación del Estado, Fabricio Echegaray, intendenta de Caucete, Romina Rosas; autoridades de la escuela y demás funcionarios.

La actividad formó parte de un recorrido por distintas obras que el Gobierno de San Juan lleva adelante en Difunta Correa y Vallecito, como parte de una transformación que contempla tanto la infraestructura destinada a los visitantes como los servicios esenciales para los habitantes del paraje.

En este marco, Orrego recorrió también la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Vallecito), que registra un 25 % de avance. El edificio contará con consultorios, odontología, ginecología, enfermería, farmacia, guardia, áreas administrativas y espacios para el personal, permitiendo mejorar y acercar la atención sanitaria a los vecinos.

Otro de los puntos del recorrido fue la Unidad Operativa Rural N.º 1 Vallecito, que presenta un 25 % de avance. La nueva dependencia permitirá fortalecer la presencia de la Policía Rural y su capacidad operativa, con oficinas, guardia, dormitorios para el personal, cocina-comedor, sanitarios, estacionamientos y corrales para animales.

La ampliación de la escuela, la incorporación de tecnología para los estudiantes y las nuevas obras de salud y seguridad forman parte de una intervención integral que busca acompañar el crecimiento de Vallecito y consolidar la transformación de Difunta Correa, con mejores servicios tanto para los vecinos como para los miles de peregrinos y turistas que llegan cada año.