Qué cambios se implementarán con el Registro Provincial de Transporte

La plataforma www.transporte.sanjuan.gob.ar funciona mediante usuario y contraseña de CiDi y permite realizar distintas gestiones relacionadas con la actividad.

Entre las opciones disponibles se encuentran: inscripción como chofer, registro de un vehículo, habilitación de varios choferes, entre otros

Para completar la inscripción se solicitan datos básicos, como nombre y apellido, DNI, domicilio y correo electrónico.

Una vez que la información es verificada, el certificado correspondiente será enviado al correo electrónico declarado por el usuario. El documento contará con un código QR, que deberá estar visible en el vehículo para facilitar su identificación y control.

En caso de tener dificultades para realizar el trámite de manera virtual, los interesados podrán acercarse personalmente a la Terminal de Ómnibus, donde recibirán asistencia y podrán realizar consultas.

Uno de los principales cambios anunciados es el reemplazo del sistema de licencias por un registro de transporte.

Desde el Gobierno señalaron que anteriormente existía un cupo limitado de licencias, mientras que el nuevo esquema permitirá que puedan incorporarse a la actividad todas aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos.

La medida apunta también a terminar con una práctica que las autoridades consideran problemática: el alquiler de licencias. Con el nuevo sistema, el permiso estará asociado al registro y a la unidad correspondiente, eliminando esa modalidad.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, explicó que la implementación responde a un pedido del gobernador para avanzar en el reordenamiento y la modernización del sector.

Una de las modificaciones centrales será la identificación de las unidades a través de la patente, con el objetivo de evitar duplicaciones en los registros.

El nuevo sistema contempla tanto a los vehículos identificados como a aquellos que trabajan mediante plataformas digitales.

En el caso de los vehículos identificados, correspondientes al servicio tradicional de taxis, se mantendrá en líneas generales la identificación con los colores blanco y amarillo, aunque habrá modificaciones en la disposición de los colores. Además, cada unidad tendrá un número de registro que coincidirá con su patente.

La normativa también establecerá qué tipos de plataformas podrán utilizar los distintos vehículos registrados.

Por otra parte, se contemplan los llamados vehículos no identificados, que podrán prestar servicios a través de plataformas digitales y deberán cumplir con las condiciones exigidas para operar.

Entre los requisitos establecidos se encuentra la antigüedad de los vehículos, que deberán tener un máximo de 10 años para poder incorporarse al sistema.