El Gobierno pasó de 5 a 20 nuevos procedimientos por las actividades petroleras en Malvinas

Según el comunicado oficial, los nuevos procedimientos apuntan a identificar y avanzar contra otros actores que habrían participado de esas actividades.

La Oficina del Presidente sostuvo que la ampliación forma parte de una estrategia destinada a identificar a todos los involucrados y avanzar con los sumarios correspondientes.

El Gobierno volvió a remarcar que no permitirá actividades vinculadas con recursos naturales en los espacios que Argentina considera propios sin autorización nacional y afirmó que continuará utilizando las vías administrativas, diplomáticas y jurídicas disponibles.

En ese marco, la administración de Milei ratificó su posición sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y aseguró que continuará avanzando contra quienes considere responsables de vulnerar la soberanía argentina.

La ampliación de este martes marca, así, un nuevo capítulo de la ofensiva administrativa y legal del Gobierno contra las empresas y personas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en la zona.