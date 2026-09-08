El Gobierno nacional amplió este martes los procedimientos contra otros 15 sujetos por presuntas actividades hidrocarburíferas ilegítimas en la plataforma continental argentina, vinculadas con la explotación de recursos en el área de Malvinas.
El Gobierno pasó de 5 a 20 nuevos procedimientos por las actividades petroleras en Malvinas
El Gobierno nacional amplió los procedimientos por actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. A los 5 anunciados ayer se sumaron otros 15 sujetos, en el marco de expedientes que ya alcanzan a 60.