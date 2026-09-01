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Orrego renovó la flota de Obras Sanitarias para agilizar la atención a los vecinos

El gobernador encabezó la histórica entrega de 30 vehículos a OS, que agilizarán las labores técnicas del personal de agua y saneamiento de toda la provincia.

En una trascendente ceremonia, Marcelo Orrego, encabezó este lunes el acto de presentación de nuevas movilidades destinadas a mejorar la labor de Obras Sanitarias. Esta entrega, que se realizó en la playa de estacionamiento del Teatro del Bicentenario, permite actualizar notablemente el equipamiento de la empresa estatal y optimizar el ritmo de trabajo operativo que los sanjuaninos necesitan para su día a día en el servicio de agua y cloaca que presta OS.

Durante la actividad, acompañaron al gobernador el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el presidente de Obras Sanitarias, José Luis Beltrán; junto con gerentes, directores, jefes de departamento y los propios trabajadores de la institución. Las autoridades realizaron la entrega de las llaves de las movilidades.

En su alocución, el gobernador destacó que "venimos a cumplir. Estas camionetas son instrumentos para llevar a cabo una mejor tarea, hacen que sea tangible cumplir de una mejor manera con el trabajo diario. Lo pensamos, lo soñamos y hoy lo estamos haciendo realidad. Y creo que tienen una empresa como es Obras Sanitarias con muy buenos talentos, con muy buenos recursos humanos, y necesitábamos de estos insumos tan importantes para poder desarrollar tareas tan necesarias como son obras de saneamiento, obras hídricas. Esto nos tiene que llenar de compromiso cada día más".

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También analizó el mandatario que "Esta es una decisión, pero una decisión que ha sido histórica, porque hacía más de 20 años que no se ponían en valor nuevos vehículos para Obras Sanitarias. Y también, hay una cuantía importante, porque la inversión se acerca a los 2 mil millones de pesos".

Finalmente expresó que "sé que todo este trabajo que venimos desarrollando en conjunto va a ser más positivo para la gente. En San Juan todos los días resolvemos lo urgente, trabajamos en lo importante, pero diseñamos el futuro de todos los sanjuaninos".

Por su parte, Beltrán remarcó que "incorporar 30 unidades significa muchas cosas, fortalecer el trabajo diario, mejorar la capacidad de respuesta, que no es menor. Hace 20 años que no hay un ingreso de esta magnitud, lo que significa una decisión no menor. Esto ha significado para Obras Sanitarias permanentemente una superación día a día, una mejora en todo lo que es las obras hechas por este personal, y, por consiguiente, un mejor servicio".

Además Beltrán destacó la labor del gerente general de la empresa estatal, Carlos Orrego, por su gestión y planificación acertada.

Entrega histórica

El equipamiento entregado consta de 30 nuevas unidades móviles destinadas a renovar la flota técnica de Obras Sanitarias. El Gobierno de San Juan costeó estos vehículos para sustituir de manera directa las unidades antiguas que limitaban las tareas operativas cotidianas a causa del desgaste físico del parque automotor.

Este aporte permitirá expandir la capacidad de respuesta de las cuadrillas encargadas de los reclamos, optimizar los trabajos de campo y asegurar mejores herramientas de trabajo para resolver con mayor rapidez y eficiencia los servicios de agua potable y saneamiento cloacal, beneficiando directamente tanto a los habitantes del Gran San Juan como a los de los departamentos del interior provincial.

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