Orrego renovó la flota de Obras Sanitarias para agilizar la atención a los vecinos

También analizó el mandatario que "Esta es una decisión, pero una decisión que ha sido histórica, porque hacía más de 20 años que no se ponían en valor nuevos vehículos para Obras Sanitarias. Y también, hay una cuantía importante, porque la inversión se acerca a los 2 mil millones de pesos".

Finalmente expresó que "sé que todo este trabajo que venimos desarrollando en conjunto va a ser más positivo para la gente. En San Juan todos los días resolvemos lo urgente, trabajamos en lo importante, pero diseñamos el futuro de todos los sanjuaninos".

Por su parte, Beltrán remarcó que "incorporar 30 unidades significa muchas cosas, fortalecer el trabajo diario, mejorar la capacidad de respuesta, que no es menor. Hace 20 años que no hay un ingreso de esta magnitud, lo que significa una decisión no menor. Esto ha significado para Obras Sanitarias permanentemente una superación día a día, una mejora en todo lo que es las obras hechas por este personal, y, por consiguiente, un mejor servicio".

Además Beltrán destacó la labor del gerente general de la empresa estatal, Carlos Orrego, por su gestión y planificación acertada.

Entrega histórica

El equipamiento entregado consta de 30 nuevas unidades móviles destinadas a renovar la flota técnica de Obras Sanitarias. El Gobierno de San Juan costeó estos vehículos para sustituir de manera directa las unidades antiguas que limitaban las tareas operativas cotidianas a causa del desgaste físico del parque automotor.

Este aporte permitirá expandir la capacidad de respuesta de las cuadrillas encargadas de los reclamos, optimizar los trabajos de campo y asegurar mejores herramientas de trabajo para resolver con mayor rapidez y eficiencia los servicios de agua potable y saneamiento cloacal, beneficiando directamente tanto a los habitantes del Gran San Juan como a los de los departamentos del interior provincial.