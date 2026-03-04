Irán amenaza con atacar embajadas israelíes en todo el mundo

image

La advertencia llega en el quinto día de la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero contra objetivos militares, nucleares y de liderazgo en Irán.

El detonante fue la muerte del líder supremo Alí Khamenei, alcanzado en los primeros ataques sobre su complejo en Teherán. Junto a él murieron el ministro de Defensa, el comandante de la Guardia Revolucionaria y otros altos mandos, según confirmaron Washington y Tel Aviv.

El presidente Donald Trump justificó la operación por “intereses centrales de seguridad nacional” y llamó al pueblo iraní a “tomar las riendas de su destino”.

La Media Luna Roja iraní confirmó al menos 787 muertos hasta el martes, mientras que medios internacionales elevan la cifra a más de mil. Los bombardeos alcanzaron más de 150 ciudades en 24 provincias.

Respuesta iraní y tensión regional

Irán respondió con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Jordania, Kuwait, Baréin, Qatar, Irak, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El impacto fue inmediato en el mercado energético: el tránsito por el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se redujo drásticamente, con efecto directo sobre el precio del crudo.

En paralelo, el frente libanés se activó cuando Hezbolá lanzó cohetes contra el norte de Israel, lo que derivó en bombardeos israelíes sobre Beirut.

Un submarino hunde una fragata iraní

En medio de la escalada, un submarino estadounidense atacó y hundió la fragata iraní Iris Dena en el océano Índico, cerca de la costa de Sri Lanka. La nave envió una señal de alerta antes de zozobrar a unos 40 kilómetros del puerto de Galle. Autoridades locales rescataron a 32 tripulantes, pero el saldo provisorio es de 87 muertos y más de 140 marineros desaparecidos.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró que Washington está “ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad” y advirtió que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión en cantidades “casi ilimitadas”.

Embed - IRÁN BLOQUEA EL TRÁFICO DEL ESTRECHO DE ORMUZ: RUTAS A´RAS FRENADAS SOBRE IRÁN

Sri Lanka, que mantiene una postura neutral, confirmó que actuó bajo sus obligaciones internacionales de búsqueda y rescate.

La doctrina de represalia simétrica no es nueva en Teherán. Sin embargo, la mención explícita a atacar instalaciones diplomáticas israelíes en cualquier parte del mundo introduce un factor de riesgo global.

Con la comunidad internacional debatiendo la legalidad de los ataques y llamando a la desescalada, la guerra, en apenas cinco días, alteró el equilibrio estratégico en Medio Oriente y abrió un frente diplomático que podría extender el conflicto más allá de la región.