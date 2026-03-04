Le dieron la extensión de la tarjeta a su hija de 13 años y el primer gasto fue insólito

Enojado por la situación, anunció que tomaría una medida drástica y le sacaría la extensión recién entregada a su hija: “¡Chau! Cancelo extensión hasta nuevo aviso. Si no es responsable, que se maneje".

Además, reveló que también estaba ofendido con la abuela, que la acompañó a su hija a hacer la compra. “Voy a tener que hablar con mi vieja que la acompañó. Estos viven en un cumpleaños”, sentenció el usuario.

La publicación se viralizó rápidamente y obtuvo más de 3 mil likes y 190 respuestas en menos de 24 horas. En los comentarios, muchos usuarios de la red social X lo cuestionaron por haberle entregado una extensión a tan corta edad, mientras que otros apoyaron la decisión.

“Es tu culpa por hacerle una extensión de la tarjeta con 13 años”, ¿Le das una tarjeta y te enojas porque gasta?“, “¿Le diste un criterio? ¿Tuvieron una charla, algo? ¿O solo le diste la tarjeta?”, fueron algunos de los comentarios más destacados.