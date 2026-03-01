Israel atacó Teherán e Irán bombardeó cerca de Jerusalén

Se han llegado a producir unas cuatro oleadas de ataques aéreos con unas diez explosiones en total que han sacudido la ciudad, según han podido presenciar los corresponsales de EFE en la capital. Durante el ataque se han oído también gritos de personas y el llanto de varios niños asustados por la intensidad del bombardeo y un fuerte olor a humo.

Varios heridos tras caer un misil en una localidad cercana a Jerusalén

Un misil impactó este domingo en Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén, y causó varios heridos, informaron los servicios de emergencias israelíes, cuenta Efe.

La Policía informó del impacto de un proyectil contra "una estructura" y el servicio de emergencias United Hatzalah indicó que varias personas resultaron heridas de gravedad.

Las reacciones internacionales

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, calificó el ataque estadounidense-israelí contra Irán de “inaceptable” y condenó el “asesinato flagrante de un líder soberano y la incitación al cambio de régimen”.

China está muy preocupada por que “la situación en Medio Oriente pueda empujarse a un abismo peligroso”, dijo Wang el domingo en una llamada con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. El ministro de Asuntos Exteriores también argumentó que las acciones de Estados Unidos e Israel “violan el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales”. Añadió que la posición de China es pedir el cese inmediato de la acción militar.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó la muerte de Jamenei como “un momento decisivo en la historia de Irán”. En una publicación en X, afirmó que la UE está trabajando para encontrar medidas prácticas que permitan rebajar la tensión, y añadió: “Lo que vendrá después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, en el que su pueblo pueda tener mayor libertad para decidir su futuro”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte afirmó el domingo en un comunicado que los ataques israelíes contra Irán y la operación militar estadounidense constituyen una “agresión ilegal”, así como una violación de la soberanía nacional, según la agencia estatal de noticias Korean Central News Agency.

Putin califica la muerte de Jamenei como un “asesinato cínico” que viola el derecho internacional

En sus primeros comentarios oficiales desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los posteriores ataques de represalia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó la muerte del líder supremo de Irán como un “asesinato cínico”, informó la agencia estatal rusa TASS.

El líder ruso describió la muerte del ayatola Alí Jamenei como un asesinato que violó “todas las normas de la moral humana y del derecho internacional”, según TASS. Putin dijo que Jamenei será recordado en Rusia como un “estadista destacado”.

Moscú y Teherán han sido durante mucho tiempo aliados clave, con Irán proporcionando a Rusia apoyo militar, incluidos drones y misiles balísticos, y ayudando a Moscú a construir una planta de fabricación de drones, en el contexto de su guerra en Ucrania.

Esto ocurre después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenara el sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándolos de “paso temerario” y de “acto no provocado de agresión armada”.