Irán cierra Ormuz tras ataques de Israel y EE.UU. evalúa extender la guerra

En paralelo, el Ejército israelí confirmó que lanzó una “novena oleada de ataques” sobre Teherán. “La Fuerza Aérea ha iniciado una ofensiva a gran escala contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní”, señaló en un comunicado oficial. En la zona alcanzada también se encuentran el complejo presidencial y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Respuesta iraní y tensión regional

Mientras tanto, Teherán continuó sus ataques en la región. Un dron lanzado desde la república islámica impactó en el predio del consulado de Estados Unidos en Dubái, y también se registraron ofensivas contra objetivos en Israel y otros puntos del Golfo.

image

Irán aseguró además que el estrecho de Estrecho de Ormuz permanece cerrado y amenazó con atacar cualquier embarcación que intente cruzarlo. Se trata del único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y por donde circula cerca del 20 % del crudo mundial, una vía estratégica para la economía global.

En ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la campaña contra Teherán “tiene capacidad para durar mucho más”. El mandatario ya había anticipado que las operaciones podrían extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque dejó abierta la posibilidad de prolongarlas si la situación lo requiere.

“Estamos preparados para ir mucho más allá de eso”, sostuvo el lunes, reforzando la idea de una estrategia de desgaste sostenido.

Amenaza a España y escolta en Ormuz

La escalada también tuvo derivaciones diplomáticas. Trump amenazó con cortar “todo el comercio” con España luego de que el gobierno de Pedro Sánchez se negara a autorizar el uso de bases militares españolas para operaciones contra Irán y rechazara elevar el gasto en defensa en el marco de la OTAN.

image

“España se ha portado de manera terrible. Vamos a cortar todo el comercio con España”, declaró durante una reunión en Washington con el canciller alemán.

En las últimas horas, además, anunció que ofrecerá seguros de riesgo político “a un precio razonable” y, de ser necesario, escolta militar para buques cisterna que transiten por el estrecho de Ormuz. La medida busca garantizar el flujo del comercio marítimo en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.

Con ataques sobre centros neurálgicos del poder iraní, amenazas sobre el comercio internacional y advertencias de una campaña prolongada, el conflicto ingresa en una fase de mayor incertidumbre y consecuencias imprevisibles para la región y el mundo.