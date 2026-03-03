Irán cierra Ormuz tras ataques de Israel y EE.UU. evalúa extender la guerra
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en su cuarto día con un bombardeo sobre Qom, epicentro religioso del régimen iraní. Trump no descarta una guerra prolongada.
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ingresó en su cuarto día con una escalada que impactó de lleno en el corazón político y religioso del régimen iraní. Un bombardeo israelí alcanzó un edificio en la ciudad santa de Qom donde se encontraba reunida la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de elegir al líder supremo tras la muerte de Alí Jamenei.
Según fuentes israelíes citadas por la prensa, el ataque tuvo como objetivo el inmueble donde los clérigos deliberaban sobre la sucesión en la cúpula del poder. El organismo está integrado por 88 miembros, aunque no se precisó cuántos se encontraban dentro al momento de la ofensiva.
Medios iraníes informaron que las instalaciones quedaron “destruidas”. Qom, epicentro teológico del chiismo, posee un fuerte simbolismo para el régimen, lo que convierte el ataque en un golpe de alto impacto político además de militar.
En paralelo, el Ejército israelí confirmó que lanzó una “novena oleada de ataques” sobre Teherán. “La Fuerza Aérea ha iniciado una ofensiva a gran escala contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní”, señaló en un comunicado oficial. En la zona alcanzada también se encuentran el complejo presidencial y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
Respuesta iraní y tensión regional
Mientras tanto, Teherán continuó sus ataques en la región. Un dron lanzado desde la república islámica impactó en el predio del consulado de Estados Unidos en Dubái, y también se registraron ofensivas contra objetivos en Israel y otros puntos del Golfo.
Irán aseguró además que el estrecho de Estrecho de Ormuz permanece cerrado y amenazó con atacar cualquier embarcación que intente cruzarlo. Se trata del único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y por donde circula cerca del 20 % del crudo mundial, una vía estratégica para la economía global.
En ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la campaña contra Teherán “tiene capacidad para durar mucho más”. El mandatario ya había anticipado que las operaciones podrían extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque dejó abierta la posibilidad de prolongarlas si la situación lo requiere.
“Estamos preparados para ir mucho más allá de eso”, sostuvo el lunes, reforzando la idea de una estrategia de desgaste sostenido.
Amenaza a España y escolta en Ormuz
La escalada también tuvo derivaciones diplomáticas. Trump amenazó con cortar “todo el comercio” con España luego de que el gobierno de Pedro Sánchez se negara a autorizar el uso de bases militares españolas para operaciones contra Irán y rechazara elevar el gasto en defensa en el marco de la OTAN.
“España se ha portado de manera terrible. Vamos a cortar todo el comercio con España”, declaró durante una reunión en Washington con el canciller alemán.
En las últimas horas, además, anunció que ofrecerá seguros de riesgo político “a un precio razonable” y, de ser necesario, escolta militar para buques cisterna que transiten por el estrecho de Ormuz. La medida busca garantizar el flujo del comercio marítimo en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.
Con ataques sobre centros neurálgicos del poder iraní, amenazas sobre el comercio internacional y advertencias de una campaña prolongada, el conflicto ingresa en una fase de mayor incertidumbre y consecuencias imprevisibles para la región y el mundo.