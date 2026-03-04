Muerte en Ausonia: la Justicia tomará 4 nuevas testimoniales

“Las testimoniales eran muy escuetas, lo que no nos ha permitido entender con cierto grado de claridad cómo se produjeron los hechos. Por ello, se dispuso una ampliación de las testimoniales e incluso trataremos de obtener otras”, señaló el magistrado en declaraciones radiales.

En ese marco, se tomarán al menos cuatro nuevas declaraciones durante la semana. Quienes ya prestaron testimonio son organizadores del Carnaval y miembros del club, que ahora ampliarán su versión. El juez no descartó sumar más personas si surge la necesidad.

Toro aclaró que recién una vez reunidos estos elementos se avanzará con la declaración indagatoria del menor involucrado.

De qué murió Vitale

Respecto a la causa del fallecimiento, el magistrado confirmó que la muerte fue consecuencia directa de la caída. “Sufrió un golpe en la zona posterior del cráneo. Tuvo una gran lesión y la consecuente hemorragia que lo llevó inevitablemente al deceso”, detalló.

Además, indicó que la víctima presentaba múltiples comorbilidades que agravaron su estado de salud y complicaron cualquier posibilidad de recuperación, pese al rápido traslado al hospital.

Tras el trágico episodio, el Club Ausonia emitió un comunicado despidiendo a su socio. “Desde Ausonia SISMID despedimos con profundo pesar a nuestro querido socio y amigo ‘Pablito’ Vitale. Durante muchos años fue parte de la vida cotidiana de nuestra institución”, señalaron.

La institución acompañó a la familia y destacó que su presencia y compromiso formaron parte del espíritu comunitario del club. Mientras tanto, la Justicia intenta reconstruir con precisión cómo se produjo la caída que terminó con la vida de uno de los socios más queridos de la entidad.