Caen los mercados globales por el conflicto en Medio Oriente

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, llegó a saltar casi 14% y el de West Texas Intermediate (WTI) cerca de 12% en la apertura formal de los mercados, luego del ataque del sábado, en el que abatido el ayatolá Alí Jamenei y otros altos cargos iraníes.

El estrecho de Ormuz, clave en el transporte de petróleo y gas. (AP Foto/Kamran Jebreili, archivo)

El petróleo inició el año en torno a los 60 dólares por barril, y tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela operó incluso por debajo de ese umbral por algunos días. Ya el viernes, antes del ataque de EE.UU . e Israel a Irán, el mercado había incorporado de manera progresiva el riesgo geopolítico y el crudo Brent llegó a 72 dólares.

Este lunes, el Brent subía casi 10% y quedaba cerca de US$80, mientras el WTI norteamericano saltaba 9% y se ubicaba en US$73,04.

Mientras, el precio del gas europeo saltó más de 20%, ante la preocupación por las exportaciones del gas natural licuado (GNL) desde el Golfo Pérsico en medio de la guerra.

Un paso marítimo clave para entender la escalada de precios

El conflicto en Medio Oriente pone en riesgo el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor de 20% del crudo mundial, y eso hace que los precios suban de manera abrupta.

“En caso de una interrupción prolongada de los suministros a través de Ormuz, el petróleo crudo podría subir rápidamente hasta los 100 dólares por barril (...) especialmente si se produjeran ataques contra las instalaciones petroleras de la región”, subrayó Eurasia Group, según consignó la agencia AFP.

La última vez que los precios del petróleo superaron los 100 dólares fue al inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022. Lo mismo sucedió con los precios del gas, lo que contribuyó a un ciclo inflacionista prolongado.

El presidente de EE.UU, Donald Trump. (Foto: REUTERS/Nathan Howard)

En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para abril, un volumen superior al previsto.

El oro se posiciona nuevamente como refugio de valor

El encarecimiento del petróleo podría alimentar fuertes tensiones inflacionarias y complicar la coyuntura económica global. En el medio del conflicto, los metales preciosos volvieron a posicionarse como reserva de valor.

El oro, clave en tiempos de incertidumbre, subió casi 3% y volvió a superar los US$5400 la onza. En tanto la plata aumentaba 2% y se ubicaba a US$95.