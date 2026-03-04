"
Milei desde Visa: "Bajar impuestos es devolver propiedad privada"

El Presidente aseguró que invertir genera competencia y mejores servicios. “Cada vez que bajamos impuestos devolvemos propiedad privada”, afirmó. El titular de la UIA, Martín Rappallini, le rogó a Javier Milei que vuelva a tratar a los empresarios como "héroes" y lo cruzó por la política industrial.

El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles que “la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios y, en última instancia, en beneficio para todos los consumidores”, al visitar el Centro de Monitoreo de Visa Argentina.

“El sector privado, único generador de riqueza, es el mayor proveedor de soluciones que elevan el bienestar de la población. El capitalismo de libre empresa ha sido el invento más revolucionario jamás creado por el hombre”, afirmó el mandatario.

Apuesta a los pagos digitales

Durante su exposición, Milei destacó la decisión estratégica de Visa vinculada a Prisma, Upay y Texpert, orientada a fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país.

Según explicó, el objetivo es incorporar tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica, además de acelerar la adopción de soluciones innovadoras para consumidores y comercios. “En pocas palabras, estamos hablando de algo que, de manera directa o indirecta, le va a mejorar la vida a los argentinos”, señaló.

El Presidente remarcó que una mayor eficiencia en los sistemas de pago permite que el dinero “fluya mejor entre las personas”, lo que impacta positivamente en la economía. “Cuanto más eficiente y barato es el traspaso de dinero de unas manos a otras, más agentes pueden beneficiarse realizando transacciones”, explicó.

Desregulación y propiedad privada

Milei volvió a defender su programa económico basado en la desregulación y la apertura. “Desregular y abrir la economía abarata el traspaso del dinero, mientras que regular y cercenar el comercio lo encarece al añadir incertidumbre intertemporal”, sostuvo.

En ese marco, planteó que bajar impuestos, reducir la inflación y desregular implica “devolver propiedad privada” a los ciudadanos. “Suena abstracto, pero cada vez que bajamos impuestos, cada vez que bajamos la inflación y cada vez que desregulamos, les estamos devolviendo la propiedad privada”, enfatizó.

Mensaje a los inversores

El mandatario celebró que Visa haya apostado por el país y aseguró que esa decisión se da en un contexto favorable a la iniciativa privada desde el inicio de su gestión. “Quienes inviertan hoy serán pioneros en este cambio de época, aprovechando al máximo el potencial que los argentinos tenemos para ofrecer”, afirmó.

Además, valoró el trabajo del Ministerio de Desregulación y del Ministerio de Economía en la creación de condiciones para fortalecer la actividad privada. “Nuestro objetivo es volver a ser, como en nuestra época dorada, un país con reglas claras y un respeto implacable por la propiedad privada”, concluyó.

