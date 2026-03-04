Faustino Oro a un paso de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Lejos de acusar el golpe, mostró carácter y precisión en las rondas 7 y 8: primero derrotó con piezas negras al indio Lad Mandar (2334) y luego superó al Maestro Internacional azerí Shiroghlan Talibov (2431), en una exigente partida que se extendió a 60 movimientos. De esta manera, Oro acumula 5,5 puntos en ocho presentaciones, producto de cuatro triunfos, tres empates y una sola derrota.

Cómo se consigue el título de Gran Maestro

Desde enero de 2022, la FIDE exige tres normas para consagrarse GM: dos deben conseguirse en torneos cerrados y una en un abierto. Oro ya había cumplido con las primeras dos en Madrid, en el torneo Prodigios y Leyendas, y en Buenos Aires, en el Memorial Szmetan-Giardelli. Moscú representa la última escala del desafío. Además de la norma, necesita una performance superior a 2600 en el certamen, donde compiten 52 grandes maestros de distintas federaciones.

Si lo logra antes del 11 de marzo, superará el récord vigente del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien alcanzó el título con 12 años, 4 meses y 25 días. Oro lo conseguiría con apenas 12 años, 4 meses y 19 días, en un hito que podría marcar un antes y un después para el ajedrez argentino.