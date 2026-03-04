Ampliaron la causa contra el penitenciario acusado de estafa y seguirá preso

De acuerdo con la teoría del caso, Jofré habría desplegado una “conducta engañosa” entre enero de 2024 y agosto de 2025, logrando que distintas personas realizaran importantes disposiciones patrimoniales.

Durante la audiencia se mencionó como caso testigo el de una funcionaria del Servicio Penitenciario Provincial, quien declaró haber entregado dinero luego de que el imputado fuera presentado como “inversionista”, con la promesa de devolución del capital más intereses.

La defensa estuvo a cargo de la abogada Filomena Noriega, quien solicitó la excarcelación o, de manera subsidiaria, el arresto domiciliario con tobillera electrónica. La letrada expuso la situación familiar del imputado, señalando que está esperando su tercer hijo y que su pareja cursa un embarazo de alto riesgo, respaldado por certificados médicos.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal pidió extender la medida de coerción por cuatro meses más, ya que la preventiva vigente vencía en los próximos días. Tras escuchar a las partes, el juez resolvió prorrogar la prisión preventiva por cuatro meses, por lo que Jofré continuará detenido en una unidad de Chimbas Sur mientras avanza la investigación.

Familiares imputados y bienes inhibidos

Con el avance del expediente, la fiscalía también imputó como presuntos partícipes necesarios a su pareja, Gabriela del Rocío González; a su hermana, Carla Luciana Jofré; y a su padre, Américo Jofré, acusados de haber facilitado cuentas y movimientos bancarios vinculados a las transferencias investigadas. Todos permanecen en libertad.

En paralelo, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes y el embargo de bienes registrables y cuentas bancarias, aunque luego se aclaró el alcance respecto de las cuentas sueldo del padre y la hermana.