Ataque de Irán a Israel: murieron al menos 9 personas

En la zona de Bet Shemesh los socorristas "confirmaron la muerte de seis personas", anunció Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, en un comunicado. Mientras que en Tel Aviv murió por el impacto de un misil en un edificio una mujer filipina de 40 años que se dedicaba a cuidar a una mujer mayor.

Los servicios de emergencias israelíes reportaron impactos de misiles iraníes en Tel Aviv, en Haifa, una estratégica ciudad costera del norte del país asiático, y Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén. Hasta el momento la única víctima de los misiles iraníes reportada en Israel, en un impacto en un edificio de Tel Aviv, es una mujer filipina de unos 40 años que se dedicaba a cuidar a una mujer mayor de mismo inmueble.