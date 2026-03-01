"
Ataque de Irán a Israel: murieron al menos 9 personas

Lo confirmó el servicio de emergencia israelí. Ocho de las víctimas fatales vivían en Beit Shamesh y una en Tel Aviv.

Tras los bombardeos a objetivos estratégicos en Teherán, Irán atacó distintas ciudades de Israel y mató al menos a siete personas. Lo confirmó el servicio de emergencia israelí. Ocho de las víctimas fatales vivían en Beit Shamesh y una en Tel Aviv. Varios misiles impactaron también en Tel Aviv y Haifa. Antes, la Fuerza Aérea del país liderado por Benjamín Netanyahu había llevado a cabo una ofensiva contra puntos clave en la capital iraní.

En la zona de Bet Shemesh los socorristas "confirmaron la muerte de seis personas", anunció Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, en un comunicado. Mientras que en Tel Aviv murió por el impacto de un misil en un edificio una mujer filipina de 40 años que se dedicaba a cuidar a una mujer mayor.

Los servicios de emergencias israelíes reportaron impactos de misiles iraníes en Tel Aviv, en Haifa, una estratégica ciudad costera del norte del país asiático, y Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén. Hasta el momento la única víctima de los misiles iraníes reportada en Israel, en un impacto en un edificio de Tel Aviv, es una mujer filipina de unos 40 años que se dedicaba a cuidar a una mujer mayor de mismo inmueble.

FUENTE: TN

