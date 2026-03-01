Tras los bombardeos a objetivos estratégicos en Teherán, Irán atacó distintas ciudades de Israel y mató al menos a siete personas. Lo confirmó el servicio de emergencia israelí. Ocho de las víctimas fatales vivían en Beit Shamesh y una en Tel Aviv. Varios misiles impactaron también en Tel Aviv y Haifa. Antes, la Fuerza Aérea del país liderado por Benjamín Netanyahu había llevado a cabo una ofensiva contra puntos clave en la capital iraní.
Ataque de Irán a Israel: murieron al menos 9 personas
