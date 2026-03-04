Israel atacó a objetivos del régimen iraní y Hezbollah

El Comando del Frente Interior de Israel envió alertas anticipadas a los teléfonos móviles en las zonas afectadas y pidió a los residentes que permanezcan en áreas protegidas hasta nuevo aviso y sigan estrictamente las instrucciones de seguridad.

Según informó el martes el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en el marco de la operación "Furia Épica" interrumpieron el programa de misiles nucleares de Irán, destruyendo centros de comando clave, lanzadores de misiles y sitios de radar.

Leiter señaló en un video publicado en X que los ataques impidieron que Teherán combinara uranio enriquecido con sistemas de lanzamiento de misiles, considerado un paso crucial hacia la producción de armas nucleares.

“Junto con Estados Unidos y Furia Épica, hemos eliminado la mayoría de las estaciones de radar en el oeste de Irán, así como los lanzamisiles, tanto tierra-tierra como tierra-aire. Hoy (martes) en Teherán, desmantelamos el cuarto de los cuatro centros de mando; tres de ellos los desmantelamos ayer, lo que ha generado caos en las filas del régimen ayatollah”, detalló el diplomático.

Leiter marcó que esta situación crea una brecha en la cadena de mando a las autoridades de Irán que les impide enviar mensajes a través del sistema al terreno, y puntualizó que esa es “una de las razones por las que estamos presenciando el caos provocado por los iraníes disparando misiles balísticos contra todos sus vecinos a la vez”.

El embajador destacó que el sitio más importante desmantelado era uno donde Irán pretendía combinar uranio enriquecido con sistemas de lanzamiento de misiles. “Eso es clave en cuanto a la sincronización, porque si hubiéramos retrasado estas operaciones, habrían llegado muy pronto a un punto en el que este sitio impenetrable no habría podido ser destruido, y por eso tuvimos que actuar”, explicó.

Leiter recordó que el enviado especial Steve Witkoff señaló en una reunión con representantes iraníes que admitieron poseer 642 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. “Pasar del 60% al 90% les tomaría una semana, lo que les daría 11 bombas. Luego, solo tendrían que combinarlo con los sistemas de lanzamiento de misiles, y lo que están haciendo ahora sería algo que no podríamos evitar”, afirmó el diplomático.

El Ejército israelí confirmó que lleva 1.600 incursiones aéreas y lanzó 4.000 bombas desde el inicio de la nueva ofensiva contra Irán, según informó el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional.

Shoshani indicó que las fuerzas armadas israelíes destruyeron 300 plataformas de lanzamiento de misiles en Irán y llevaron a cabo cientos de ataques tanto en territorio iraní como en Líbano. “Hemos atacado simultáneamente cientos de objetivos y activos estratégicos pertenecientes al eje iraní”, señaló.

El portavoz destacó el ataque de Israel al edificio de la Asamblea de Expertos iraní en la ciudad de Qom, organismo encargado de elegir al sucesor del líder supremo Alí Jamenei. Durante la ofensiva, los 88 clérigos responsables de la votación no se encontraban reunidos en el lugar. “La asamblea iba a elegir un líder para Irán, lo cual es clave para su capacidad de dirigir su maquinaria de guerra contra nosotros y llevar a cabo sus operaciones de forma coordinada. Y queremos asegurarnos de que Irán se mantenga desorganizado”, afirmó Shoshani.

El portavoz también informó que este martes, por primera vez en varios meses, el grupo chií libanés Hizbulá llevó a cabo ataques en el centro de Israel y no solo en el norte del país. “Hoy hemos presenciado una escalada de Hizbulá. Hace apenas unos momentos, hemos salido de los refugios antiaéreos en el centro de Israel, lanzaron por primera vez cohetes hacia el centro del país”, indicó.