El posteo de Icardi con palito para Wanda

El futbolista eligió su cuenta de Instagram para compartir varias postales en las que aparece con Eugenia Suárez.

Cuando teóricamente faltan pocas semanas para que se concrete su divorcio de Wanda Nara, por estas horas Mauro Icardi volvió a quedar bajo la lupa mediática por un gesto que no pasó inadvertido. El delantero sorprendió en redes al publicar una secuencia de imágenes cargadas de romanticismo junto a la China Suárez, y una frase que muchos interpretaron como un mensaje con destinataria implícita: la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

El futbolista eligió su cuenta de Instagram para compartir varias postales en las que aparece con Eugenia Suárez, sonrientes, con el mar como escenario y una atmósfera distendida que no hizo más que alimentar las versiones alrededor de la pareja. Las fotos, lejos de ser un simple álbum de unas mini vacaciones, estuvieron acompañadas por un texto que encendió las especulaciones.

En la descripción, Icardi escribió en italiano: “Tutto è più vicino di quanto sembri”, que significa todo está mas cerca de lo que parece. La elección del idioma y el contenido del mensaje llamaron la atención de inmediato, sobre todo en el contexto actual y a poco de que se formalice su separación legal.

El comentario no tardó en viralizarse y fue leído por muchos como una suerte de advertencia o anuncio encubierto. En las redes, varios usuarios comenzaron a preguntarse si la frase podría estar vinculada a un posible paso más en la relación entre el jugador del Galatasaray y la actriz, incluso con rumores de casamiento en el horizonte, algo que podría generar malestar en la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Pero hubo un detalle adicional que sumó tensión al asunto. El delantero optó por escribir su dedicatoria en italiano justo cuando Wanda Nara se encuentra instalada en su casa del Lago di Como, en Italia. Para muchos, esa coincidencia no fue casual y reforzó la teoría de que el mensaje la tendría a Wanda claramente como destinataria.

De esta manera, con una simple publicación, Mauro Icardi volvió a agitar el avispero mediático y dejó abierta la puerta a nuevas interpretaciones en una historia que, lejos de apagarse, suma capítulos día tras día.

FUENTE: PrimiciasYa

