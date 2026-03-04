Cuando teóricamente faltan pocas semanas para que se concrete su divorcio de Wanda Nara, por estas horas Mauro Icardi volvió a quedar bajo la lupa mediática por un gesto que no pasó inadvertido. El delantero sorprendió en redes al publicar una secuencia de imágenes cargadas de romanticismo junto a la China Suárez, y una frase que muchos interpretaron como un mensaje con destinataria implícita: la madre de sus hijas Francesca e Isabella.
El posteo de Icardi con palito para Wanda
El futbolista eligió su cuenta de Instagram para compartir varias postales en las que aparece con Eugenia Suárez.