El posteo de Icardi con palito para Wanda

El comentario no tardó en viralizarse y fue leído por muchos como una suerte de advertencia o anuncio encubierto. En las redes, varios usuarios comenzaron a preguntarse si la frase podría estar vinculada a un posible paso más en la relación entre el jugador del Galatasaray y la actriz, incluso con rumores de casamiento en el horizonte, algo que podría generar malestar en la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Pero hubo un detalle adicional que sumó tensión al asunto. El delantero optó por escribir su dedicatoria en italiano justo cuando Wanda Nara se encuentra instalada en su casa del Lago di Como, en Italia. Para muchos, esa coincidencia no fue casual y reforzó la teoría de que el mensaje la tendría a Wanda claramente como destinataria.

De esta manera, con una simple publicación, Mauro Icardi volvió a agitar el avispero mediático y dejó abierta la puerta a nuevas interpretaciones en una historia que, lejos de apagarse, suma capítulos día tras día.