Irán lanzó ataques en Medio Oriente: "No van a estar a salvo en ningún lugar del mundo"

La república islámica amplió sus blancos más allá de bases militares estadounidenses y territorio israelí. Según reportes oficiales, los ataques alcanzaron refinerías, plantas de gas, puertos, aeropuertos y edificios civiles en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, entre otros países.

La ofensiva provocó cancelaciones masivas de vuelos y disparó los precios del petróleo y el gas. En un comunicado conjunto, Estados Unidos y seis estados árabes calificaron las acciones como una "peligrosa escalada" que amenaza la estabilidad regional y afirmaron que "atacar a civiles y Estados no combatientes es un comportamiento imprudente".

La escalada se produjo después de que los bombardeos del sábado provocaran la muerte del líder supremo Ali Jamenei. En paralelo, los Guardianes anunciaron ataques contra oficinas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo que fue desmentido por Israel.