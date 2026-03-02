"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Mundo > Irán

Irán lanzó ataques en Medio Oriente: "No van a estar a salvo en ningún lugar del mundo"

Desde Teherán amenazaron a Estados Unidos en el tercer día de enfrentamientos tras los bombardeos de Washington e Israel. La ofensiva alcanzó bases militares e infraestructuras civiles en el Golfo Pérsico.

En el tercer día del conflicto abierto tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, los Guardianes de la Revolución advirtieron a Washington que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo" y lanzaron misiles en diferentes bases de Medio Oriente. La amenaza fue difundida tras las acusaciones de Donald Trump por un presunto plan clandestino de uranio.

En el comunicado, la Fuerza Quds, la unidad de élite encargada de las operaciones exteriores, sostuvo que no descansará "hasta que el enemigo sea derrotado" y que sus adversarios no estarán seguros "ni siquiera en sus propios hogares". Las declaraciones se conocieron mientras misiles y drones impactaban en distintos puntos del Golfo Pérsico.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, condenó los bombardeos sobre escuelas y hospitales. "Irán no se quedará callado ni cederá ante estos crímenes", señaló en una publicación oficial difundida en medios internacionales.

Te puede interesar...

image

La república islámica amplió sus blancos más allá de bases militares estadounidenses y territorio israelí. Según reportes oficiales, los ataques alcanzaron refinerías, plantas de gas, puertos, aeropuertos y edificios civiles en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, entre otros países.

La ofensiva provocó cancelaciones masivas de vuelos y disparó los precios del petróleo y el gas. En un comunicado conjunto, Estados Unidos y seis estados árabes calificaron las acciones como una "peligrosa escalada" que amenaza la estabilidad regional y afirmaron que "atacar a civiles y Estados no combatientes es un comportamiento imprudente".

La escalada se produjo después de que los bombardeos del sábado provocaran la muerte del líder supremo Ali Jamenei. En paralelo, los Guardianes anunciaron ataques contra oficinas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo que fue desmentido por Israel.

Temas

Te puede interesar