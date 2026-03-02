En el tercer día del conflicto abierto tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, los Guardianes de la Revolución advirtieron a Washington que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo" y lanzaron misiles en diferentes bases de Medio Oriente. La amenaza fue difundida tras las acusaciones de Donald Trump por un presunto plan clandestino de uranio.
Irán lanzó ataques en Medio Oriente: "No van a estar a salvo en ningún lugar del mundo"
Desde Teherán amenazaron a Estados Unidos en el tercer día de enfrentamientos tras los bombardeos de Washington e Israel. La ofensiva alcanzó bases militares e infraestructuras civiles en el Golfo Pérsico.