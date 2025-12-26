"
Luego de 3 años, el Senado sancionó el Presupuesto y aprobó un capítulo clave

Con votos 46 positivos, La Libertad Avanza se impuso en la votación en general. Con la ayuda de bloques aliados, el Gobierno logró el acompañamiento del capítulo 2 que estuvo en duda hasta el último momento.

Tras 7 horas de debate, el oficialismo en el Senado logró los consensos para aprobar el proyecto de Presupuesto 2026. En total, hubo 46 votos positivos, 25 votos negativos y 1 abstención. El plan de gastos del Gobierno tuvo un amplio apoyo en la primera votación, pero ahora serán claves algunos artículos para que el proyecto no vuelva a Diputados

Se trata del primer presupuesto convalidado por el Congreso a la gestión libertaria y es el primer presupuesto aprobado, luego de tres años. Alberto Fernández no lo pudo aprobar en el 2023 y Javier Milei tampoco lo consiguió en 2024 y 2025.

El otro objetivo cumplido para el Gobierno era aprobar el artículo 30 que fija recortes en concepto de educación y la ciencia, lo que produjo resquemores de bloques dialoguistas. Por esa razón, llegaron al recinto el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes buscaron "cerrar" votos claves en plena sesión. Tras horas de negociaciones contrarreloj, los libertarios consiguieron 42 votos positivos, mientras que hubo 28 abstenciones y dos ausencias.

Además, el artículo 12 introduce nuevas exigencias para las universidades, que deberán presentar información detallada sobre el uso de fondos bajo amenaza de interrupción de transferencias si no cumplen con los requisitos. El Gobierno estima para 2026 un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar en torno a los $1.423 en diciembre.

