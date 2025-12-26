Luego de 3 años, el Senado sancionó el Presupuesto y aprobó un capítulo clave

Se trata del primer presupuesto convalidado por el Congreso a la gestión libertaria y es el primer presupuesto aprobado, luego de tres años. Alberto Fernández no lo pudo aprobar en el 2023 y Javier Milei tampoco lo consiguió en 2024 y 2025.

El otro objetivo cumplido para el Gobierno era aprobar el artículo 30 que fija recortes en concepto de educación y la ciencia, lo que produjo resquemores de bloques dialoguistas. Por esa razón, llegaron al recinto el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes buscaron "cerrar" votos claves en plena sesión. Tras horas de negociaciones contrarreloj, los libertarios consiguieron 42 votos positivos, mientras que hubo 28 abstenciones y dos ausencias.