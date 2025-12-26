Tras 7 horas de debate, el oficialismo en el Senado logró los consensos para aprobar el proyecto de Presupuesto 2026. En total, hubo 46 votos positivos, 25 votos negativos y 1 abstención. El plan de gastos del Gobierno tuvo un amplio apoyo en la primera votación, pero ahora serán claves algunos artículos para que el proyecto no vuelva a Diputados
Luego de 3 años, el Senado sancionó el Presupuesto y aprobó un capítulo clave
Con votos 46 positivos, La Libertad Avanza se impuso en la votación en general. Con la ayuda de bloques aliados, el Gobierno logró el acompañamiento del capítulo 2 que estuvo en duda hasta el último momento.