En vivo: el Senado debate el Presupuesto 2026

La sesión promete ser extensa, dada la amplia cantidad de oradores con la que contará, ya que solo dos bancas no fueron ocupadas. En detalle, el debate legislativo será por capítulo y pondrá especial foco en dos de ellos de la ley de leyes: el 11 y el 30.

El primero de los mismos - que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario - fue rechazado por la Cámara de Diputados la semana pasada.