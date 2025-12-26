Una mujer se cortó un dedo y lo arrojó al mar como ofrenda Umbanda

Al llegar, los efectivos preservaron la zona y convocaron a la policía científica, que confirmó lo que nadie quería creer: dentro del recipiente había una falange humana.

Un ritual, un accidente y una historia insólita

Mientras los peritos trabajaban en el lugar, una testigo aportó un dato clave: momentos antes, una mujer con la mano vendada y el frasco en la otra.

Ella misma le contó entonces, de acuerdo con la declaración de la vecina, que había sufrido un accidente doméstico y que, por motivos ligados a la religión umbanda, decidió arrojar el dedo al mar como una ofrenda ritual.

La investigación avanzó rápido. Desde el hospital municipal confirmaron que el día anterior una mujer ingresó por guardia con la amputación de un dedo, recibió atención médica y se retiró el mismo día tras recibir el alta.

El dato: se fue con la falange amputada en su poder.

“La mujer de los cuchillos”

El trabajo de los investigadores permitió identificar rápidamente a la mujer involucrada.

Se trataba de la misma persona que unos días antes había sido detenida en Villa Gesell tras protagonizar un violento episodio.