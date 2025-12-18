Tras las negociaciones, la reforma laboral se debatirá en febrero

Al regresar primó la calma y, en una cumbre que tuvo lugar en el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), se decidió rubricar la reforma laboral -con algunos cambios-, y tomarse todo enero y los primeros días de febrero para pulir la iniciativa en cuestión.

“Se notó la experiencia de Patricia. Estaba todo muy mal hace cuatro o cinco horas. Te diría, al borde del quiebre. Hubiese sido un desastre. Lo más importante es que nadie atropelló y la convivencia de los 44 -43, hasta que jure el rionegrino Enzo Fullone- que nos juntamos días atrás sigue en pie”, sentenció a este medio un importante legislador al tanto de las negociaciones.

La relación con el sector dialoguista se resintió durante la madrugada de hoy en Diputados, tras la accidentada aprobación del Presupuesto 2026 -sin un capítulo clave que pretendía el Ejecutivo- y una estrategia libertaria que no trastabilló. A esto se le sumó la distribución de las tres butacas de la AGN, en un claro acuerdo del oficialismo con el kirchnerismo y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz. Este último punto es el que, por ahora, nadie entiende en el Congreso.

“Me encanta que haya terminado así. Ya estaba haciendo demasiado ruido esto de votar todo de forma exprés”, sentenció un senador dialoguista a Infobae. Era la preocupación principal de varias bancadas que se muestran predispuestas a ayudar al Gobierno libertario. Pero no a cualquier costo.

El plenario que lidera Bullrich aún se encuentra activo y con varios legisladores en uso de la palabra. Sólo resta saber, una vez que finalicen los oradores, las rúbricas del dictamen de mayoría. Los dialoguistas lo harían en disidencia. No obstante, en febrero aterrizarán nuevas modificaciones.

Trabajo; y Presupuesto y Hacienda están integradas por 17 senadores: cinco del oficialismo, cinco del kirchnerismo -no envió sus nombres, no puede firmar despachos y busca judicializar, ante lo que considera un “atropello” del oficialismo y Victoria Villarruel para repartir las comisiones- y siete dialoguistas.

Para sellar este tema, La Libertad Avanza necesita que, en cada una, haya un mínimo de nueve legisladores dispuestos. La mitad más uno. Entonces, el Gobierno precisa cuatro de los siete “dialoguistas” para que se unan a sus cinco.