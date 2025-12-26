El Verdinegro confirmó a Gabriel Hachen como tercer refuerzo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético San Martín (@casanmartinsj)

Hasta el momento, el club ya había oficializado a los laterales derechos Facundo Nadalín y Federico Murillo. Nadalín, defensor rosarino de 28 años, llega tras lograr el ascenso con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la temporada 2025 y se consolidó como uno de los pilares del equipo mendocino.

En paralelo, el nuevo entrenador Ariel Martos se prepara para arribar a San Juan en los próximos días. Desde Tucumán, el DT evitó realizar declaraciones públicas al considerar que el club se encuentra en pleno proceso de armado del plantel.

Debut y fixture confirmado

San Martín iniciará el campeonato el 7 de febrero de 2026 como visitante ante Chacarita Juniors, por la Zona B de la Primera Nacional. El debut como local será en la segunda fecha, frente a Güemes de Santiago del Estero.

El Verdinegro integrará la Zona B junto a equipos como Atlanta, San Martín de Tucumán, Quilmes, Patronato, Nueva Chicago, Gimnasia de Jujuy, Almagro, Temperley y Atlético de Rafaela, entre otros.