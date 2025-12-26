El Verdinegro confirmó a Gabriel Hachen como tercer refuerzo
San Martín de San Juan confirmó a Gabriel Hachen (35) como tercer refuerzo para la Primera Nacional 2026. El volante creativo, ex Newell’s, volverá a ser dirigido por Ariel Martos.
San Martín de San Juan confirmó este viernes la incorporación de Gabriel Hachen, quien se convirtió en el tercer refuerzo del club de Concepción de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional.
Hachen, de 35 años, se desempeña como volante creativo y tiene a la pierna izquierda como su principal virtud. Formado en las inferiores de Newell’s Old Boys, el mediocampista ya fue dirigido por Ariel Martos en San Martín de Tucumán, un dato clave que influyó en su llegada al Verdinegro.
El futbolista se sumará al plantel el próximo 5 de enero, fecha en la que comenzará la pretemporada, con la mira puesta en un año en el que San Martín buscará regresar a Primera División tras el descenso.
Hasta el momento, el club ya había oficializado a los laterales derechos Facundo Nadalín y Federico Murillo. Nadalín, defensor rosarino de 28 años, llega tras lograr el ascenso con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la temporada 2025 y se consolidó como uno de los pilares del equipo mendocino.
En paralelo, el nuevo entrenador Ariel Martos se prepara para arribar a San Juan en los próximos días. Desde Tucumán, el DT evitó realizar declaraciones públicas al considerar que el club se encuentra en pleno proceso de armado del plantel.
Debut y fixture confirmado
San Martín iniciará el campeonato el 7 de febrero de 2026 como visitante ante Chacarita Juniors, por la Zona B de la Primera Nacional. El debut como local será en la segunda fecha, frente a Güemes de Santiago del Estero.
El Verdinegro integrará la Zona B junto a equipos como Atlanta, San Martín de Tucumán, Quilmes, Patronato, Nueva Chicago, Gimnasia de Jujuy, Almagro, Temperley y Atlético de Rafaela, entre otros.