Menos regalos bajo el árbol: fuerte baja en la venta de juguetes
Las ventas de juguetes cayeron 6,9% interanual en unidades, según la Cámara del sector. Hubo repunte en diciembre y compras de último momento, pero no alcanzó para revertir el balance negativo.
Las ventas de juguetes durante la última Navidad registraron una caída del 6,9% en unidades en comparación con el mismo período del año pasado, de acuerdo con un informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Pese a ese retroceso, el sector destacó una mejora respecto de noviembre y un marcado comportamiento de compras de último momento en los días previos a Nochebuena.
El escenario estuvo atravesado por un consumo más prudente, con presupuestos familiares ajustados y decisiones de compra cada vez más racionales. Aun así, desde la industria señalaron que se mantienen expectativas positivas de cara a la campaña de Reyes Magos.
El presidente de la CAIJ, Matías Furió, explicó que diciembre mostró un desempeño mejor al previsto, sobre todo en relación con noviembre, cuando se había registrado una caída que calificó como “fuerte e inesperada”. Según detalló, el repunte de los últimos días antes de Navidad ayudó a mejorar el ritmo de ventas, aunque no fue suficiente para compensar el mal desempeño del Día del Niño ni las bajas acumuladas en los meses posteriores.
En un contexto de baja de tasas, las promociones y las opciones de financiamiento fueron determinantes. Los comercios ofrecieron cuotas sin interés, marcando un cambio en las formas de pago. Según la CAIJ, cerca del 95% de las operaciones se concretaron con tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos, mientras que el uso de efectivo fue prácticamente marginal.
Canales de venta
El comercio electrónico, que representa alrededor del 25% del mercado, se mantuvo estable y sin crecimiento interanual. Este comportamiento estuvo influido por el avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon, que captaron parte de la demanda.
En contraste, las ventas presenciales en el comercio físico tradicional registraron una caída cercana al 10%, lo que terminó de explicar el resultado negativo del sector, aun con la estabilidad del canal online.
Ticket promedio y productos más vendidos
El ticket promedio reflejó un mercado orientado mayormente a productos de precio bajo y medio. En las jugueterías de barrio se ubicó en torno a los $19.000 por unidad, en supermercados alrededor de los $10.000, mientras que en las grandes cadenas alcanzó aproximadamente los $45.000.
Desde la cámara remarcaron que no se registraron aumentos de precios durante el año. Los juguetes económicos concentraron el mayor volumen de ventas, mientras que los productos de alto valor y grandes licencias internacionales tuvieron una rotación muy baja, en parte por la competencia de tiendas virtuales del exterior.
Durante la campaña navideña, los rubros más dinámicos fueron los juguetes de primera infancia, los juegos de aire libre y playa, los juegos de mesa familiares, los juguetes creativos y de manualidades, las muñecas y bebotes, y los peluches interactivos y juguetes tecnológicos simples. También se destacaron productos del segmento premium como Playmobil, LEGO y Barbie, aunque con volúmenes más acotados.
Seguridad y control
La CAIJ puso especial énfasis en la seguridad de los juguetes. Furió destacó el accionar de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que aplicó multas por más de $100 millones a importadores que comercializaban productos que no cumplían con la normativa vigente.
Entre los casos detectados hubo juguetes para bebés que superaban los niveles de sonido permitidos, pese a exhibir sellos de seguridad. Las sanciones incluyeron el retiro de productos del mercado, la baja de publicaciones en plataformas digitales y la posibilidad de bloqueo de CUIT en caso de reincidencia.
De cara a Reyes Magos, el sector renovó su llamado a comprar en comercios habilitados y verificar el Marcado de Conformidad, identificado por el código QR con la sigla “AR” y las dos tildes. “La forma más efectiva de cuidar a nuestros niños y niñas es con un juguete seguro”, remarcó Furió.