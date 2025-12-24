Menos regalos bajo el árbol: fuerte baja en la venta de juguetes

Promociones, cuotas y medios de pago

En un contexto de baja de tasas, las promociones y las opciones de financiamiento fueron determinantes. Los comercios ofrecieron cuotas sin interés, marcando un cambio en las formas de pago. Según la CAIJ, cerca del 95% de las operaciones se concretaron con tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos, mientras que el uso de efectivo fue prácticamente marginal.

Canales de venta

El comercio electrónico, que representa alrededor del 25% del mercado, se mantuvo estable y sin crecimiento interanual. Este comportamiento estuvo influido por el avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon, que captaron parte de la demanda.

En contraste, las ventas presenciales en el comercio físico tradicional registraron una caída cercana al 10%, lo que terminó de explicar el resultado negativo del sector, aun con la estabilidad del canal online.

Ticket promedio y productos más vendidos

El ticket promedio reflejó un mercado orientado mayormente a productos de precio bajo y medio. En las jugueterías de barrio se ubicó en torno a los $19.000 por unidad, en supermercados alrededor de los $10.000, mientras que en las grandes cadenas alcanzó aproximadamente los $45.000.

image

Desde la cámara remarcaron que no se registraron aumentos de precios durante el año. Los juguetes económicos concentraron el mayor volumen de ventas, mientras que los productos de alto valor y grandes licencias internacionales tuvieron una rotación muy baja, en parte por la competencia de tiendas virtuales del exterior.

Durante la campaña navideña, los rubros más dinámicos fueron los juguetes de primera infancia, los juegos de aire libre y playa, los juegos de mesa familiares, los juguetes creativos y de manualidades, las muñecas y bebotes, y los peluches interactivos y juguetes tecnológicos simples. También se destacaron productos del segmento premium como Playmobil, LEGO y Barbie, aunque con volúmenes más acotados.

Seguridad y control

La CAIJ puso especial énfasis en la seguridad de los juguetes. Furió destacó el accionar de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que aplicó multas por más de $100 millones a importadores que comercializaban productos que no cumplían con la normativa vigente.

Entre los casos detectados hubo juguetes para bebés que superaban los niveles de sonido permitidos, pese a exhibir sellos de seguridad. Las sanciones incluyeron el retiro de productos del mercado, la baja de publicaciones en plataformas digitales y la posibilidad de bloqueo de CUIT en caso de reincidencia.

De cara a Reyes Magos, el sector renovó su llamado a comprar en comercios habilitados y verificar el Marcado de Conformidad, identificado por el código QR con la sigla “AR” y las dos tildes. “La forma más efectiva de cuidar a nuestros niños y niñas es con un juguete seguro”, remarcó Furió.