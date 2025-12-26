"Vengan tranquilos": el fuerte mensaje a los sanjuaninos de autoridades chilenas

Refuerzos, operativos y temporada alta

González remarcó que se puso en marcha el operativo “Verano Seguro”, donde se refuerza la vigilancia y el control en los puntos más concurridos de la región, explicó que se está trabajando con georreferenciación de delitos, coordinación con fiscalías para perseguir bandas, incremento de cámaras y televigilancia, drones, puestos de información ciudadana y mayor presencia de Carabineros en la calle, “La Serena y Coquimbo duplican su población flotante y son la segunda región más visitada del país, por eso hemos reforzado con contingentes que llegan desde otras ciudades”, señaló

Además destacó que hay coordinación con municipios y que la presencia policial no solo será en vehículos sino también en bicicletas, scooters y patrullajes a pie, especialmente en la zona de la Avenida del Mar que concentra gran cantidad de turistas argentinos

El Seremi fue claro al diferenciar delitos reales y percepción social, sostuvo que en Chile la sensación de inseguridad es muy alta pese a que las cifras de delitos concretos no acompañan esa percepción, “la sensación de inseguridad llega al 90 por ciento pero los hechos reales no superan el 25 por ciento, hay una brecha muy grande entre lo que se siente y lo que efectivamente ocurre”, manifestó

Consulado y asistencia a víctimas

González reconoció una dificultad administrativa clave, en la Región de Coquimbo no hay consulado argentino, y eso complica trámites cuando se roban documentos o cuando un turista necesita ayuda, por eso afirmó que sería positivo contar con una oficina consular en la IV Región, de todos modos aclaró que existe un número de emergencia 24/7 del consulado argentino en Valparaíso para asistir a ciudadanos frente a cualquier inconveniente, “sabemos que a veces recuperar documentos se vuelve engorroso, por eso este canal de emergencia es fundamental”, explicó

Autocuidado: recomendaciones para turistas

El funcionario también llamó a la responsabilidad personal y al autocuidado como parte de la prevención, pidió no dejar pertenencias a la vista dentro de los vehículos porque generan tentación, sugirió utilizar GPS para facilitar la recuperación y recomendó elegir alojamientos y servicios certificados por la Cámara de Turismo o Sernatur, “los turistas deben venir tranquilos, se está trabajando fuerte para cuidar la seguridad, pero también pedimos que no dejen dinero en efectivo en los autos y que tomen medidas básicas”, afirmó, cerrando con un mensaje directo, “nuestro objetivo es claro, que los turistas vengan, disfruten y se sientan seguros”