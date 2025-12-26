"Vengan tranquilos": el fuerte mensaje a los sanjuaninos de autoridades chilenas
Tras el robo de camionetas que generó alarma, el Seremi de Seguridad de Coquimbo habló y aseguró baja de delitos, anunció más controles y pidió autocuidado a los turistas argentinos
Adio González, Seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, dialogó con Canal 8 y envió un mensaje directo a los turistas argentinos, especialmente sanjuaninos que viajan en gran número a esa región chilena, explicó que existe una preocupación concreta por el robo de vehículos pero remarcó que también se está trabajando con planes específicos y coordinados con distintas instituciones, “hoy Chile cuenta con un nuevo Ministerio de Seguridad Pública que trabaja con Carabineros, la Policía de Investigaciones, fiscalías y municipios para perseguir delitos y prevenirlos”, señaló de manera contundente, destacando que esa estructura permite bajar lineamientos desde el nivel central hacia cada región y cada municipio
El robo de vehículos y la respuesta oficial
En la conversación el funcionario no esquivó el tema que más inquieta a los turistas, el robo de camionetas y vehículos, en especial en zonas turísticas, contó que se han recuperado muchos rodados sustraídos y que las cifras muestran una disminución importante en la región, “el robo de vehículos ha bajado un 22% este año en Coquimbo y eso es una buena noticia”, expresó, aclarando que aun así siguen trabajando porque el fenómeno impacta de lleno en el turismo y en la sensación de inseguridad
También hizo referencia al último hecho que generó preocupación entre sanjuaninos, una Toyota Hilux robada dentro de un barrio privado y con dinero en dólares, reconoció que estos casos conmueven y se viralizan rápidamente y por eso se conformó una mesa de trabajo con el sector turístico para avanzar en medidas concretas, “estamos elaborando un protocolo para víctimas para que sepan qué hacer y no los estén mandando de un lado a otro cuando son víctimas de un delito”, dijo, apuntando a simplificar trámites y evitar pérdida de tiempo
González remarcó que se puso en marcha el operativo “Verano Seguro”, donde se refuerza la vigilancia y el control en los puntos más concurridos de la región, explicó que se está trabajando con georreferenciación de delitos, coordinación con fiscalías para perseguir bandas, incremento de cámaras y televigilancia, drones, puestos de información ciudadana y mayor presencia de Carabineros en la calle, “La Serena y Coquimbo duplican su población flotante y son la segunda región más visitada del país, por eso hemos reforzado con contingentes que llegan desde otras ciudades”, señaló
Además destacó que hay coordinación con municipios y que la presencia policial no solo será en vehículos sino también en bicicletas, scooters y patrullajes a pie, especialmente en la zona de la Avenida del Mar que concentra gran cantidad de turistas argentinos
El Seremi fue claro al diferenciar delitos reales y percepción social, sostuvo que en Chile la sensación de inseguridad es muy alta pese a que las cifras de delitos concretos no acompañan esa percepción, “la sensación de inseguridad llega al 90 por ciento pero los hechos reales no superan el 25 por ciento, hay una brecha muy grande entre lo que se siente y lo que efectivamente ocurre”, manifestó
Consulado y asistencia a víctimas
González reconoció una dificultad administrativa clave, en la Región de Coquimbo no hay consulado argentino, y eso complica trámites cuando se roban documentos o cuando un turista necesita ayuda, por eso afirmó que sería positivo contar con una oficina consular en la IV Región, de todos modos aclaró que existe un número de emergencia 24/7 del consulado argentino en Valparaíso para asistir a ciudadanos frente a cualquier inconveniente, “sabemos que a veces recuperar documentos se vuelve engorroso, por eso este canal de emergencia es fundamental”, explicó
Autocuidado: recomendaciones para turistas
El funcionario también llamó a la responsabilidad personal y al autocuidado como parte de la prevención, pidió no dejar pertenencias a la vista dentro de los vehículos porque generan tentación, sugirió utilizar GPS para facilitar la recuperación y recomendó elegir alojamientos y servicios certificados por la Cámara de Turismo o Sernatur, “los turistas deben venir tranquilos, se está trabajando fuerte para cuidar la seguridad, pero también pedimos que no dejen dinero en efectivo en los autos y que tomen medidas básicas”, afirmó, cerrando con un mensaje directo, “nuestro objetivo es claro, que los turistas vengan, disfruten y se sientan seguros”