Robó, pasó un semáforo en rojo y dañó una movilidad policial

Un joven de 23 años fue detenido este viernes tras protagonizar un violento raid delictivo que incluyó un robo arrebato, una persecución policial y daños a una motocicleta oficial. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 5ª de Santa Lucía y se concretó en la intersección de Avenida Libertador y Colón.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se inició cuando efectivos observaron a un motociclista a bordo de una Honda Titan 150 cc cruzar un semáforo en rojo. Al darle la voz de alto, el individuo hizo caso omiso y se dio a la fuga a alta velocidad, lo que derivó en una persecución.