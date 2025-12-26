Robó, pasó un semáforo en rojo y dañó una movilidad policial
Tras una persecución, el joven de 23 años, fue detenido. El hecho ocurrió en Santa Lucía.
Un joven de 23 años fue detenido este viernes tras protagonizar un violento raid delictivo que incluyó un robo arrebato, una persecución policial y daños a una motocicleta oficial. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 5ª de Santa Lucía y se concretó en la intersección de Avenida Libertador y Colón.
Según informaron fuentes policiales, el hecho se inició cuando efectivos observaron a un motociclista a bordo de una Honda Titan 150 cc cruzar un semáforo en rojo. Al darle la voz de alto, el individuo hizo caso omiso y se dio a la fuga a alta velocidad, lo que derivó en una persecución.
Finalmente, el joven fue aprehendido y, tras su detención, se constató que llevaba consigo un celular Motorola G72 y la suma de 400 mil pesos en efectivo. Ambos elementos habían sido sustraídos minutos antes en un robo arrebato cometido en la intersección de calles Gardel y Sargento Cabal, donde la víctima fue una mujer de 69 años.
Durante el procedimiento, el aprehendido reaccionó de manera violenta y arrojó puntapiés contra una motocicleta policial, provocando la caída del efectivo motorista y daños en la movilidad.
Además, se confirmó que el detenido contaba con un pedido de captura vigente por rebeldía. Interviene en el caso la UFI Flagrancia, que dispuso que el joven quede a disposición de la Justicia.