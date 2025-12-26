"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > conductor

Se entregó el conductor de la camioneta que huyó del accidente en Chimbas

Se trata de un hombre, de 47 años, de apellido Jaime. El conductor se entregó, pasado el mediodía, en la comisaría 17°.

El conductor de la camioneta Toyota Hilux que protagonizó un violento accidente de tránsito en el departamento Chimbas se entregó este viernes, pasado el mediodía, ante las autoridades policiales.

Siniestro vial: un motociclista herido de gravedad y una camioneta a la fuga

Se trata de un hombre de apellido Jaime, quien ya había sido individualizado por la investigación y era intensamente buscado desde el momento del siniestro. Finalmente, se presentó de manera voluntaria para quedar a disposición de la Justicia.

Te puede interesar...

El hecho ocurrió cuando Luis Fernando Agüero, de 30 años, circulaba en una motocicleta de 110 cc, color gris, por calle Oro en dirección al este. Al llegar a la intersección con calle San Juan, impactó contra una camioneta Toyota Hilux, de color blanco y sin dominio visible.

Según la reconstrucción del accidente, ambos vehículos transitaban en el mismo sentido cuando la camioneta realizó un giro intempestivo hacia la derecha. Esta maniobra no pudo ser evitada por el motociclista, lo que derivó en el choque. Tras el impacto, el conductor de la Hilux se dio a la fuga sin prestar asistencia a la víctima.

Como consecuencia del siniestro, Agüero fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos.

Con la entrega del conductor, la causa avanza ahora en sede judicial para determinar responsabilidades y las circunstancias exactas del hecho.

Temas

Te puede interesar