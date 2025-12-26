Se entregó el conductor de la camioneta que huyó del accidente en Chimbas

El hecho ocurrió cuando Luis Fernando Agüero, de 30 años, circulaba en una motocicleta de 110 cc, color gris, por calle Oro en dirección al este. Al llegar a la intersección con calle San Juan, impactó contra una camioneta Toyota Hilux, de color blanco y sin dominio visible.

Según la reconstrucción del accidente, ambos vehículos transitaban en el mismo sentido cuando la camioneta realizó un giro intempestivo hacia la derecha. Esta maniobra no pudo ser evitada por el motociclista, lo que derivó en el choque. Tras el impacto, el conductor de la Hilux se dio a la fuga sin prestar asistencia a la víctima.

Como consecuencia del siniestro, Agüero fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos.

Con la entrega del conductor, la causa avanza ahora en sede judicial para determinar responsabilidades y las circunstancias exactas del hecho.