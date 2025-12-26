Lionel Messi viaja a Uruguay por un motivo especial

Se espera la presencia de otras figuras del fútbol internacional en la fiesta, tanto ex futbolistas como jugadores en actividad. Según el rotativo uruguayo, el evento reunirá a varios protagonistas de primer nivel, lo que refuerza el carácter privado y exclusivo de la celebración.

Messi y Suárez también comparten en Uruguay el proyecto Deportivo LSM, un club que compite en los torneos oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que en 2025 logró el ascenso a la tercera categoría. Fuentes del club le confirmaron a dicho medio que el argentino no tiene previsto participar en actividades relacionadas con el equipo durante su visita, centrando su estancia en el ámbito familiar y personal.

Las esposas de los futbolistas, Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi, mantienen una amistad cercana desde los años en Barcelona. Ambas familias se encuentran afincadas en Miami y suelen compartir reuniones y celebraciones. Cada pareja tiene tres hijos: los Suárez a Delfina (15), Benjamín (12) y Lautaro (7); los Messi, a Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (7).

El arribo de Messi a Uruguay para acompañar a Suárez en un momento especial para su familia refuerza un vínculo que perdura fuera del campo de juego y se proyecta en las nuevas generaciones. La expectativa en torno al evento en Villa Domus, donde también se aguarda la llegada de otras figuras reconocidas, confirma la magnitud del acontecimiento para el círculo íntimo de los protagonistas.

Durante la Navidad, la familia Messi celebró en Rosario con una reunión íntima. Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales imágenes de la velada, donde destacó la elegante mesa y una mesa dulce con múltiples variedades de chocolates y postres. La Pulga replicó el saludo navideño en su propio perfile y pasó la fecha rodeado de su esposa, sus hijos y familiares cercanos, antes de emprender el viaje a Uruguay para acompañar a la familia Suárez.

En lo que respecta a lo futbolístico, ambos deportistas cerraron el año de gran manera, al conquistar la MLS Cup por primera vez en la historia de la franquicia del Inter Miami. Las Garzas, dirigidas por Javier Mascerano, finalizaron terceros en la Conferencia Este. Luego, en la primera ronda, doblegaron al Nashville SC en tres encuentros, golearon en las semifinales de conferencia al FC Cincinnati, vapulearon en la final del Este al New York City FC y superaron en la definición del torneo al Vancouver Whitecaps. El rosarino fue la gran figura del conjunto de Fort Lauderdale al contribuir con 43 goles y 26 asistencias en 49 presentaciones.