De Mateo a Mía: el ranking de los nombres más elegidos por los sanjuaninos este año

Con una marcada inclinación hacia nombres cortos y de proyección internacional, el Registro Civil de la provincia confirmó cuáles fueron las preferencias de las familias sanjuaninas en un año que registró más de 8.500 nacimientos.

El Ministerio de Gobierno, a través del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó el listado de los nombres más elegidos por las familias durante el año 2025, a partir de los nacimientos inscriptos en todo el territorio provincial.

Con una marcada preferencia por nombres cortos y de tendencia internacional, estos fueron los nombres que más eligieron los sanjuaninos:

En el caso de los varones, Mateo encabezó el ranking como el nombre más elegido, seguido por Enzo, Benicio, Bautista y Liam. Completan la lista de los diez nombres más frecuentes Lorenzo, Julián, Noah, Bastian y Bruno.

Entre los nombres femeninos, Mía fue el más elegido en 2025, seguida por Emma, Ámbar, Olivia y Alma. También se destacaron Emily, Emilia, Luz, Roma y María, reflejando una combinación de nombres clásicos y contemporáneos.

Según la información oficial a lo largo del año se registraron 8.537 nacimientos.

