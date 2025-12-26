El Ministerio de Gobierno, a través del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó el listado de los nombres más elegidos por las familias durante el año 2025, a partir de los nacimientos inscriptos en todo el territorio provincial.
De Mateo a Mía: el ranking de los nombres más elegidos por los sanjuaninos este año
Con una marcada inclinación hacia nombres cortos y de proyección internacional, el Registro Civil de la provincia confirmó cuáles fueron las preferencias de las familias sanjuaninas en un año que registró más de 8.500 nacimientos.