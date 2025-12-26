De Mateo a Mía: el ranking de los nombres más elegidos por los sanjuaninos este año

Con una marcada preferencia por nombres cortos y de tendencia internacional, estos fueron los nombres que más eligieron los sanjuaninos:

En el caso de los varones, Mateo encabezó el ranking como el nombre más elegido, seguido por Enzo, Benicio, Bautista y Liam. Completan la lista de los diez nombres más frecuentes Lorenzo, Julián, Noah, Bastian y Bruno.