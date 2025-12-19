El Presupuesto 2026 será tratado la próxima semana en el Senado

A partir de las 10, la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Ezequiel Atauche recibió a funcionarios del Ejecutivo que defendieron la letra chica de la iniciativa. Tal cual ocurrió durante el debate en Diputados, estuvo presente Carlos Guberman, secretario de Hacienda; así como también Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial; y Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto.

En medio de los trascendidos de la Casa Rosada, en torno a la amenaza de vetar el Presupuesto 2026 si sale sin el capítulo 11, el oficialismo evaluaba diferentes estrategias parlamentarias. Todas ellas contrarreloj: la fecha límite es el 31 de diciembre. De lo contrario, Milei deberá reconducir el Presupuesto por tercer año consecutivo.

En la previa a la firma del dictamen, una de las estrategias que barajaban los libertarios, según supo Ámbito, era dictaminar (como ocurrió este viernes) el texto tal cual llegó desde Diputados. Saldada esa instancia, una opción era negociar cambios con los senadores aliados. En total, son 44. Aunque también podrían echar mano en algunos de los senadores de Popular, interbloque que conduce José Mayans, donde también conviven algunos de los senadores cuyos gobernadores son afines a la Casa Rosada.

Pero, concluido el trámite, esa opción se descartó. "El viernes 26 se vota como está", dijeron desde La Libertad Avanza a este medio. Es decir, el oficialismo buscará sancionar el texto tal cual fue aprobado en Diputados (sin incorporar el artículo 11). Por eso, cobra cada vez más peso la versión que hicieron circular en la Rosada: que Milei vete el Presupuesto sancionado. Es que, sin ese artículo, al Gobierno no le "serviría."

Qué dice el capítulo 11

Con el rechazo al capítulo 11, no solo se cayeron las derogaciones a las leyes que Milei rechaza por, supuestamente, atentar contra el equilibrio fiscal (Discapacidad y Financiamiento Universitario). Sino que también, ese capítulo de derogaba otras iniciativas, como el régimen de subsidios para las denominadas zonas frías; la actualización automática, por IPC, de las asignaciones familiares. Al mismo tiempo, en ese tramo incluye la prórroga de la Emergencia para el Garrahan.

En ese mismo capítulo, durante el debate en el recinto, el oficialismo introdujo la transferencia del 1,55% de coparticipación para CABA (tal cual estableció la Corte Suprema por la pelea por los fondos que le corresponden a la Ciudad tras la transferencia de las fuerzas de Seguridad) junto con un incremento de fondos para el Poder Judicial.

Estos dos ítems añadidos entre gallos y medianoche fueron un anzuelo que incluyeron los libertarios, a fin de sumar votos y evitar el naufragio del capítulo 11. La jugada no alcanzó.

Por lo pronto, los ánimos en el Senado están enrarecidos. A la amenaza de Milei de vetar el Presupuesto y la decisión de Bullrich de patear para febrero el debate de la Reforma Laboral para evitar una posible derrota, se le suman de las desconfianzas de los aliados hacia el oficialismo por la decisión de los Menem de negociar con Unión por la Patria los nombramientos para la AGN en Diputados condicionan el clima en la Cámara alta.