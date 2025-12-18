El Gobierno logró media sanción del Presupuesto 2026

Sería el primer Presupuesto de la gestión Milei, ya que durante los últimos dos años recurrió a prórrogas del plan de gastos e ingresos de 2023.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como quería el Gobierno.

En el inicio de la sesión del miércoles, a las 14.28 horas, se logró el quórum necesario para discutir la ley de Presupuesto. Después, ganó la discusión de que la votación del proyecto sea capítulo por capítulo. Así lo propuso el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Borboroni, frente a la intención de Unión por la Patria, que pretendía que se discuta artículo por artículo.

El camino hacia el recinto del Presupuesto 2026

El oficialismo había logrado el marte 28 firmas a favor y 6 en disidencia en el dictamen de mayoría que le permitió tratar la ley en el recinto, mientras que Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría. Para el Compromiso Fiscal, también hubo 28 firmas, con 4 disidencias. La iniciativa fue trabajada en comisión bajo la coordinación de Bertie Benegas Lynch, presidente del cuerpo.

El titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, había defendido el proyecto afirmando que representa un giro hacia la responsabilidad fiscal. “¿Qué nos da el equilibrio fiscal? La posibilidad de saber qué es lo que va a gastar el Estado, en qué y cómo lo va a gastar”, sostuvo.

En ese sentido, había criticado el impacto de la inflación y planteó que la propuesta busca ordenar las cuentas públicas. "No gastar más de lo que ingresa. Eso le va a dar previsibilidad a todos los argentinos, porque vamos a saber si vamos a tener inflación, cuáles van a ser nuestros esfuerzos y le vamos a mostrar al mundo que somos un país serio", señaló.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez había cuestionado la estrategia del oficialismo y reclamado mayor transparencia en el proceso. Pidió conocer formalmente los cambios introducidos respecto del dictamen firmado en noviembre pasado, y recordó que su espacio había elaborado una propuesta propia en aquel momento.

El legislador santafesino había advertido sobre el manejo presupuestario de los últimos años. “Los dos años siguientes Argentina no tuvo presupuesto por la explícita decisión del Gobierno de Milei de no tener presupuesto. No hubo otro motivo. Con el único objetivo de incrementar básicamente los niveles de discrecionalidad con que se ha manejado, con graves consecuencias sobre distintas áreas del Estado”, expresó.