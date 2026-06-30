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Venezuela: son 1.943 los muertos y la ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias

El organismo internacional advirtió que el número de víctimas fatales por el doble sismo podría ser muy superior al balance oficial. Ya se confirmaron 1.943 fallecidos, mientras continúan las tareas de rescate con equipos de 27 países.

A casi una semana de los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela, la emergencia humanitaria continúa profundizándose. El Gobierno confirmó este martes que la cifra de víctimas fatales ascendió a 1.943, mientras que los heridos ya alcanzan los 10.571, un fuerte incremento respecto del balance difundido apenas 24 horas antes.

El nuevo informe fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien detalló además que 22.619 personas reciben atención médica, 15.866 quedaron damnificadas y miles de familias continúan sin poder regresar a sus hogares.

En medio del desastre, uno de los operativos que concentra mayor atención es el que busca localizar a Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años que permanece desaparecido desde el miércoles pasado, cuando un edificio colapsó en la localidad costera de La Guaira.

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Según la información oficial, el menor desapareció junto a su tío en el momento en que la estructura donde se encontraban cedió por el impacto del doble terremoto.

Los equipos de rescate trabajan contra reloj entre enormes bloques de hormigón, utilizando maquinaria pesada y herramientas especializadas para inspeccionar los espacios que podrían albergar sobrevivientes.

Las lluvias complican los operativos

Las tareas de búsqueda se desarrollan en condiciones cada vez más adversas. Durante la madrugada del martes se registraron intensas lluvias sobre Caracas y La Guaira, lo que dificultó aún más la remoción de escombros y obligó a extremar las medidas de seguridad.

Mientras en algunos edificios los rescatistas aún detectan indicios que mantienen viva la esperanza de encontrar personas con vida, en otros sectores los operativos ya se concentran exclusivamente en recuperar los cuerpos de las víctimas.

La magnitud de la tragedia también queda reflejada en el número de personas cuyo paradero todavía se desconoce.

La plataforma independiente "Desaparecidos Terremoto Venezuela" informó que 42.655 personas continúan sin ser localizadas, luego de que más de 15.000 lograran restablecer contacto con sus familias en los últimos días.

Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intensificó la asistencia humanitaria y confirmó el envío de 10.000 bolsas mortuorias, además del refuerzo de equipos internacionales especializados en búsqueda y rescate.

En paralelo, brigadas provenientes de distintos países continúan llegando a las zonas afectadas para colaborar con las tareas de emergencia, mientras voluntarios locales reclaman mayor disponibilidad de maquinaria pesada, agua y alimentos para sostener las largas jornadas de trabajo.

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el pasado 24 de junio, ya se perfilan como uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente de Venezuela.

A medida que avanzan las horas, disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo los edificios colapsados, aunque los equipos de rescate mantienen los operativos en distintos puntos del país con la esperanza de hallar personas con vida.

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