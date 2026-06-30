Venezuela: son 1.943 los muertos y la ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias

Según la información oficial, el menor desapareció junto a su tío en el momento en que la estructura donde se encontraban cedió por el impacto del doble terremoto.

Los equipos de rescate trabajan contra reloj entre enormes bloques de hormigón, utilizando maquinaria pesada y herramientas especializadas para inspeccionar los espacios que podrían albergar sobrevivientes.

Las lluvias complican los operativos

Las tareas de búsqueda se desarrollan en condiciones cada vez más adversas. Durante la madrugada del martes se registraron intensas lluvias sobre Caracas y La Guaira, lo que dificultó aún más la remoción de escombros y obligó a extremar las medidas de seguridad.

Mientras en algunos edificios los rescatistas aún detectan indicios que mantienen viva la esperanza de encontrar personas con vida, en otros sectores los operativos ya se concentran exclusivamente en recuperar los cuerpos de las víctimas.

La magnitud de la tragedia también queda reflejada en el número de personas cuyo paradero todavía se desconoce.

La plataforma independiente "Desaparecidos Terremoto Venezuela" informó que 42.655 personas continúan sin ser localizadas, luego de que más de 15.000 lograran restablecer contacto con sus familias en los últimos días.

Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intensificó la asistencia humanitaria y confirmó el envío de 10.000 bolsas mortuorias, además del refuerzo de equipos internacionales especializados en búsqueda y rescate.

En paralelo, brigadas provenientes de distintos países continúan llegando a las zonas afectadas para colaborar con las tareas de emergencia, mientras voluntarios locales reclaman mayor disponibilidad de maquinaria pesada, agua y alimentos para sostener las largas jornadas de trabajo.

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el pasado 24 de junio, ya se perfilan como uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente de Venezuela.

A medida que avanzan las horas, disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo los edificios colapsados, aunque los equipos de rescate mantienen los operativos en distintos puntos del país con la esperanza de hallar personas con vida.