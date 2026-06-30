Imputaron al hombre acusado de mantener una relación con una menor de 15 años

De acuerdo con la pesquisa, el vínculo entre ambos habría comenzado cuando la adolescente tenía 13 años y posteriormente convivieron durante aproximadamente tres años en una vivienda del departamento Caucete, donde también residían otros familiares del investigado.

La investigación se inició luego del nacimiento del bebé, cuando una funcionaria municipal puso el caso en conocimiento de la Justicia, lo que motivó la intervención de la UFI especializada.

Mientras avanza el expediente, el hombre —identificado por sus iniciales O.R.P., de 49 años, quien realiza changas— permanecerá en libertad, ya que la magistrada no dispuso una medida de prisión preventiva. No obstante, continúa vigente la prohibición de acercamiento a la adolescente, además de la exclusión del hogar donde convivían.

En paralelo, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia mantiene bajo su protección tanto a la joven como al bebé, en el marco de las medidas de resguardo adoptadas por la Justicia.

La declaración de la menor en Cámara Gesell será una de las pruebas centrales para determinar las circunstancias en las que se desarrolló la relación y definir la situación procesal del investigado, en una causa que continuará bajo investigación durante los próximos 12 meses.