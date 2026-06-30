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Imputaron al hombre acusado de mantener una relación con una menor de 15 años

La jueza Flavia Allende dispuso un plazo de 12 meses para la investigación, fijó la realización de la Cámara Gesell y mantuvo en libertad al hombre de 49 años, quien continuará sometido a medidas judiciales.

La investigación por el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años, quien dio a luz a un bebé y habría mantenido una relación con un hombre de 49 años, registró este martes un avance clave en Tribunales. Durante una audiencia encabezada por la jueza Flavia Allende, la Justicia dispuso un plazo de un año para la investigación penal preparatoria, fijó la realización de la Cámara Gesell y resolvió que el sospechoso continúe en libertad mientras avanza el proceso, sujeto a las medidas ya impuestas.

La causa es investigada por la UFI ANIVI bajo la calificación provisoria de presunto abuso sexual mediante aprovechamiento de la inmadurez sexual de una menor, figura que deberá confirmarse o modificarse conforme avance la producción de pruebas.

Uno de los puntos centrales resueltos en la audiencia fue la fijación de una fecha para que la adolescente declare mediante Cámara Gesell, una prueba anticipada considerada fundamental en este tipo de investigaciones, ya que permite obtener el testimonio de la presunta víctima en un ámbito especialmente acondicionado y evitar su revictimización.

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De acuerdo con la pesquisa, el vínculo entre ambos habría comenzado cuando la adolescente tenía 13 años y posteriormente convivieron durante aproximadamente tres años en una vivienda del departamento Caucete, donde también residían otros familiares del investigado.

La investigación se inició luego del nacimiento del bebé, cuando una funcionaria municipal puso el caso en conocimiento de la Justicia, lo que motivó la intervención de la UFI especializada.

Mientras avanza el expediente, el hombre —identificado por sus iniciales O.R.P., de 49 años, quien realiza changas— permanecerá en libertad, ya que la magistrada no dispuso una medida de prisión preventiva. No obstante, continúa vigente la prohibición de acercamiento a la adolescente, además de la exclusión del hogar donde convivían.

En paralelo, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia mantiene bajo su protección tanto a la joven como al bebé, en el marco de las medidas de resguardo adoptadas por la Justicia.

La declaración de la menor en Cámara Gesell será una de las pruebas centrales para determinar las circunstancias en las que se desarrolló la relación y definir la situación procesal del investigado, en una causa que continuará bajo investigación durante los próximos 12 meses.

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