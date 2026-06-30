La investigación por el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años, quien dio a luz a un bebé y habría mantenido una relación con un hombre de 49 años, registró este martes un avance clave en Tribunales. Durante una audiencia encabezada por la jueza Flavia Allende, la Justicia dispuso un plazo de un año para la investigación penal preparatoria, fijó la realización de la Cámara Gesell y resolvió que el sospechoso continúe en libertad mientras avanza el proceso, sujeto a las medidas ya impuestas.
Imputaron al hombre acusado de mantener una relación con una menor de 15 años
La jueza Flavia Allende dispuso un plazo de 12 meses para la investigación, fijó la realización de la Cámara Gesell y mantuvo en libertad al hombre de 49 años, quien continuará sometido a medidas judiciales.