Jésica Cirio impugnó el video de los millones de dólares y sugirió el uso de Inteligencia Artificial

Los cuestionamientos técnicos: de la extorsión a la Inteligencia Artificial

El planteo de la defensa de Cirio ataca el corazón de la última resolución judicial, la cual derivó en el allanamiento de su propiedad en el barrio porteño de Belgrano —donde se secuestraron vehículos, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos—.

Los letrados sostienen que el procedimiento se fundamentó exclusivamente en un archivo digital de procedencia ilícita, vinculándolo con una denuncia por hackeo y extorsión que la propia modelo había radicado previamente. "El Estado ordenó el allanamiento del domicilio de una imputada fundándose en un video que fue obtenido mediante la violación de la propia intimidad, perpetrada por terceros mediante medios tecnológicos ilícitos. El Estado no investigó el delito sufrido por la Sra. Cirio, lo aprovechó", argumentó el equipo legal.

Asimismo, la presentación advierte que el tribunal actuó sin constatar la autenticidad del soporte fílmico, señalando que el archivo no fue sometido a evaluaciones que descarten ediciones, montajes o la posibilidad técnica de haber sido desarrollado de forma parcial o total mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

Inspecciones oculares y el rastro de los vestidores

Frente al conflicto por la validez del video, el contrapeso de la fiscalía, liderada por Sergio Mola, se concentró en la realización de medidas de contraste directo en los inmuebles vinculados al entramado patrimonial bajo investigación:

A pesar de las insistencias del Ministerio Público Fiscal para ordenar la detención inmediata y el llamado a indagatoria de los principales sospechosos, el juez Armella optó por mantener una postura cautelar intermedia a la espera de la finalización de los peritajes contables y de los análisis de los dispositivos electrónicos entregados. No obstante, sobre Insaurralde y Cirio pesa la prohibición absoluta de salir del territorio nacional y la restricción de alejarse a más de 50 kilómetros de sus respectivos domicilios fijos.

La causa madre, que investiga los flujos financieros de los imputados, tuvo su génesis en septiembre de 2023 tras la exposición pública de un viaje de lujo realizado por el exjefe de Gabinete bonaerense junto a la modelo Sofía Clerici a bordo del yate "Bandido" en Marbella, España. Aquel episodio provocó la dimisión inmediata del funcionario provincial y disparó el expediente por presunto lavado de dinero que hoy vuelve a tener los ojos puestos en las tasaciones de sus propiedades y la autenticidad de sus registros privados.