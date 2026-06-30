El ciclo de Santiago Barrera en San Martín llegó a su fin. El delantero sanjuanino, que supo ser una de las grandes apariciones de las divisiones inferiores del Verdinegro y goleador de la Reserva, continuará su carrera en Universidad César Vallejo, equipo que milita en la Segunda División de Perú.
Santiago Barrera deja San Martín y continuará su carrera en el fútbol peruano
El delantero sanjuanino continuará su carrera en Universidad César Vallejo, de la Segunda División de Perú, luego de cerrar su etapa en San Martín tras quedar relegado del plantel profesional.