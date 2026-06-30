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Santiago Barrera deja San Martín y continuará su carrera en el fútbol peruano

El delantero sanjuanino continuará su carrera en Universidad César Vallejo, de la Segunda División de Perú, luego de cerrar su etapa en San Martín tras quedar relegado del plantel profesional.

El ciclo de Santiago Barrera en San Martín llegó a su fin. El delantero sanjuanino, que supo ser una de las grandes apariciones de las divisiones inferiores del Verdinegro y goleador de la Reserva, continuará su carrera en Universidad César Vallejo, equipo que milita en la Segunda División de Perú.

La transferencia marca el cierre de una etapa con fuertes contrastes para el atacante. Su rendimiento en las inferiores y en la Reserva lo había convertido en una de las principales promesas del club, lo que le permitió dar el salto al plantel profesional y despertar expectativas por su proyección.

Sin embargo, ese crecimiento se interrumpió tras un episodio de indisciplina que derivó en su apartamiento del primer equipo por decisión del entonces entrenador Ariel Martos. A partir de ese momento, Barrera dejó de ser tenido en cuenta para los compromisos oficiales.

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Con el correr de las semanas, la situación también impactó en su presente dentro de la Reserva. El delantero fue perdiendo espacio en una categoría en la que había sido uno de los máximos referentes ofensivos y, finalmente, dejó de integrar las convocatorias.

Ese escenario terminó por sellar su salida de San Martín y abrir la posibilidad de continuar su carrera fuera del país.

Ahora, Barrera intentará recuperar protagonismo con la camiseta de Universidad César Vallejo, institución que apostó por el atacante sanjuanino para reforzar su plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

El desafío representa una nueva oportunidad para el delantero, que buscará volver a mostrar el nivel que lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas surgidas de la cantera verdinegra y relanzar su carrera en el fútbol peruano.

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