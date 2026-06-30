Santiago Barrera deja San Martín y continuará su carrera en el fútbol peruano

Con el correr de las semanas, la situación también impactó en su presente dentro de la Reserva. El delantero fue perdiendo espacio en una categoría en la que había sido uno de los máximos referentes ofensivos y, finalmente, dejó de integrar las convocatorias.

Ese escenario terminó por sellar su salida de San Martín y abrir la posibilidad de continuar su carrera fuera del país.

Ahora, Barrera intentará recuperar protagonismo con la camiseta de Universidad César Vallejo, institución que apostó por el atacante sanjuanino para reforzar su plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

El desafío representa una nueva oportunidad para el delantero, que buscará volver a mostrar el nivel que lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas surgidas de la cantera verdinegra y relanzar su carrera en el fútbol peruano.