Colecta solidaria sanjuanina para enviar ayuda a Venezuela

El centro de acopio funciona durante toda esta semana en los consultorios externos del Servicio de Trasplante Renal de la Fundación Clínica El Castaño, ubicado en calle San Luis 1044 Este, antes de Estados Unidos, en el horario de 10 a 15. Quienes deseen colaborar también pueden comunicarse al teléfono 264 627-9133 para obtener más información.

Las voluntarias destacaron que toda ayuda será bienvenida y que cada donación contribuirá a mejorar la situación de quienes más lo necesitan. Adviertieron que si no pueden ahora, mas adelante igualmente servirá debido a las condiciones que está atravesando el país.

El primer cargamento de insumos médicos será trasladado a Mendoza y, desde allí, partirá hacia Venezuela en un vuelo humanitario organizado con el apoyo de la Asociación de Enfermeros de Argentina, que cuenta con la habilitación para transportar las donaciones desde el país hacia el destino final.