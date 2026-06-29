Un grupo de voluntarios venezolanos residentes en San Juan puso en marcha una campaña solidaria para reunir insumos médicos, elementos de enfermería y otros artículos de primera necesidad que serán enviados a Venezuela a través de un operativo humanitario.
Colecta solidaria sanjuanina para enviar ayuda a Venezuela
Un grupo de venezolanos en San Juan reune insumos médicos, elementos de enfermería y otros artículos de primera necesidad que serán enviados a Venezuela a través de un operativo humanitario.