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Colecta solidaria sanjuanina para enviar ayuda a Venezuela

Un grupo de venezolanos en San Juan reune insumos médicos, elementos de enfermería y otros artículos de primera necesidad que serán enviados a Venezuela a través de un operativo humanitario.

Un grupo de voluntarios venezolanos residentes en San Juan puso en marcha una campaña solidaria para reunir insumos médicos, elementos de enfermería y otros artículos de primera necesidad que serán enviados a Venezuela a través de un operativo humanitario.

Ámbar Manzano y Alondra Vivas, voluntarias de la iniciativa, explicaron en el programa Punto de Partida, que se emite por Canal 8, que la prioridad es reunir insumos médicos descartables, ya que son los elementos más necesarios para asistir al sistema de salud del país caribeño.

Además, la campaña también recibe alimentos no perecederos, ropa apta para lluvia, carpas y otros elementos que puedan ser de utilidad para las familias afectadas.

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El centro de acopio funciona durante toda esta semana en los consultorios externos del Servicio de Trasplante Renal de la Fundación Clínica El Castaño, ubicado en calle San Luis 1044 Este, antes de Estados Unidos, en el horario de 10 a 15. Quienes deseen colaborar también pueden comunicarse al teléfono 264 627-9133 para obtener más información.

Las voluntarias destacaron que toda ayuda será bienvenida y que cada donación contribuirá a mejorar la situación de quienes más lo necesitan. Adviertieron que si no pueden ahora, mas adelante igualmente servirá debido a las condiciones que está atravesando el país.

El primer cargamento de insumos médicos será trasladado a Mendoza y, desde allí, partirá hacia Venezuela en un vuelo humanitario organizado con el apoyo de la Asociación de Enfermeros de Argentina, que cuenta con la habilitación para transportar las donaciones desde el país hacia el destino final.

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