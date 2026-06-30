Con otro show de Mbappé, Francia se metió en octavos y Paraguay lo espera

¡FRANCIA AMPLIÓ LA VENTAJA!



A los 53', Barcola puso el 2-0 ante Suecia. pic.twitter.com/n2C4RyAZMT — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2026

Las primeras ocasiones llegaron a través de Lucas Digne, Bradley Barcola, Michael Olise y el propio Mbappé, que incluso estrelló un remate en el palo antes de romper la resistencia sueca.

La apertura del marcador llegó sobre el cierre del primer tiempo. Tras un córner jugado rápidamente, Mbappé recibió dentro del área, se perfiló para su derecha y sacó un potente remate que dejó sin chances al arquero para establecer el 1-0.

Suecia apenas inquietó antes del descanso con un remate de Elliot Stroud, aunque Mike Maignan prácticamente fue un espectador durante gran parte del encuentro.

La superioridad francesa se hizo todavía más evidente en el segundo tiempo.A los 52 minutos, Michael Olise encabezó un rápido avance y asistió a Bradley Barcola, que definió con categoría para ampliar la ventaja.

Lejos de conformarse, Francia siguió atacando con intensidad. Mbappé, Olise y Dembélé encontraron espacios constantemente ante una defensa sueca que ya no podía sostener el ritmo del partido.https://x.com/TyCSports/status/2072086856389341673/video/1

El golpe definitivo llegó a los 73 minutos, cuando Mbappé recibió un pase filtrado, ganó en velocidad y definió con precisión para sellar el 3-0, coronando otra actuación sobresaliente.

El delantero del Real Madrid continúa ampliando sus registros históricos: con este doblete llegó a 17 goles en partidos mundialistas y reafirmó su condición de uno de los máximos protagonistas del torneo.

Ahora el desafío será muy distinto. Francia enfrentará en los octavos de final al Paraguay de Gustavo Alfaro, la gran revelación de la fase eliminatoria tras dejar en el camino a Alemania en una dramática definición por penales.

Los franceses llegarán como favoritos, respaldados por un funcionamiento colectivo sólido, un plantel con múltiples variantes ofensivas y un Mbappé que atraviesa un momento extraordinario.

Del otro lado estará una selección paraguaya que ya demostró que sabe competir ante las grandes potencias y que intentará volver a sorprender para seguir escribiendo una de las historias más impactantes del Mundial 2026.